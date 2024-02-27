۷۳فروند قایق تفریحی گردشگری گواهینامه ثبت دائم دریافت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی امامدادی اظهار کرد: در راستای ساماندهی قایقهای بی هویت جزیره کیش و به استناد دستورالعمل اجرایی ماده ۲۸ قانون دریایی ایران تمامی قایقهای صیادی که دارای مجوز صید بودند، پس از انجام فرآیند ارزیابی فنی و ایمنی موفق به دریافت گواهینامه و پلاک ثبت دائم شدند.
وی ادامه داد: در این مرحله ۲۲ فروند قایق صیادی جزیره کیش پلاک و شماره ثبت دائم آنها از سوی سازمان بنادر و دریانوردی ثبت شد.
به گفته امامدادی؛ از ۲۱۵ فروند قایق گردشگری و تفریحی معرفی شده نیز ۲۰۵ فروند بازرسان این اداره مورد ارزیابی فنی و ایمنی قرار گرفت که پس از خوداظهاری مالکان آنها، ۷۳ فروند گواهینامه ثبت دائم دریافت کردند.
مدیر اداره بنادر و دریانوردی کیش گفت: با توجه به مهلت دوساله ثبت قایقهای بیهویت، متقاضیان و مالکان آنها در کیش نیز پس از دریافت معرفینامه از سازمان منطقه آزاد جزیره نسبت به خود اظهاری، ثبتنام و بارگذاری اسناد در سامانه SP.PMO.Ir اقدام کنند.
وی خاطرنشان کرد: فرآیند ثبت قایقهای بیهویت برای تمامی قایقهای صیادی و تفریحی با دریافت مجوزهای لازم ادامه دارد.
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