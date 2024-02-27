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۸ اسفند ۱۴۰۲، ۱۳:۱۷

مدیر بنادر و دریانوردی کیش:

۷۳فروند قایق تفریحی گردشگری گواهینامه ثبت دائم دریافت کردند

۷۳فروند قایق تفریحی گردشگری گواهینامه ثبت دائم دریافت کردند

کیش - مدیر بنادر و دریانوردی کیش از تحویل گواهینامه و پلاک ثبت دائم قایق‌های صیادی در این جزیره خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی امامدادی اظهار کرد: در راستای ساماندهی قایق‌های بی هویت جزیره کیش و به استناد دستورالعمل اجرایی ماده ۲۸ قانون دریایی ایران تمامی قایق‌های صیادی که دارای مجوز صید بودند، پس از انجام فرآیند ارزیابی فنی و ایمنی موفق به دریافت گواهینامه و پلاک ثبت دائم شدند.

وی ادامه داد: در این مرحله ۲۲ فروند قایق صیادی جزیره کیش پلاک و شماره ثبت دائم آن‌ها از سوی سازمان بنادر و دریانوردی ثبت شد.

به گفته امامدادی؛ از ۲۱۵ فروند قایق گردشگری و تفریحی معرفی شده نیز ۲۰۵ فروند بازرسان این اداره مورد ارزیابی فنی و ایمنی قرار گرفت که پس از خوداظهاری مالکان آن‌ها، ۷۳ فروند گواهینامه ثبت دائم دریافت کردند.‌

مدیر اداره بنادر و دریانوردی کیش گفت: با توجه به مهلت دوساله ثبت قایق‌های بی‌هویت، متقاضیان و مالکان آن‌ها در کیش نیز پس از دریافت معرفی‌نامه از سازمان منطقه آزاد جزیره نسبت به خود اظهاری، ثبت‌نام و بارگذاری اسناد در سامانه SP.PMO.Ir اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: فرآیند ثبت قایق‌های بی‌هویت برای تمامی قایق‌های صیادی و تفریحی با دریافت مجوزهای لازم ادامه دارد.

کد مطلب 6038910

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    نظرات

    • حسين DE ۱۳:۲۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
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      با سلام: ممكنه اسامى صاحبان اين قايقهاى تفريحى را منتشر كنيد؟ خيلى ممنون خواهم بود.
    • محمدرضا سپهری DE ۰۰:۴۳ - ۱۴۰۳/۱۰/۰۸
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      ممکنه اسامی صاحبان قایق های صیادی را منتشر کنید. باتشکر

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