۲۰۰ قایق صیادی جاسک به سامانه ردیاب مجهز شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی زارعی در تشریح جزئیات این خبر،اظهار کرد: بر اساس مصوبه هیأت دولت و ابلاغ سازمان شیلات ایران، نصب و فعالسازی سامانه ردیاب برای شناورهای صیادی دارای مجوز الزامی شده است.
وی افزود: تاکنون ۲۵۰ نفر از صیادان و مالکان شناورهای صیادی هزینه مربوط به نصب سامانه ردیاب را پرداخت کردهاند که از این تعداد سامانه ردیاب برای ۲۰۰ فروند شناور نصب و راهاندازی شده است.
رئیس اداره شیلات جاسک با اشاره به ارتباط این طرح با فرآیند تأمین سوخت شناورها، تصریح کرد: تخصیص سهمیه سوخت یارانهای تنها به شناورهایی انجام میشود که سامانه ردیاب فعال داشته باشند.
زارعی ادامه داد: شناورهایی که نسبت به نصب و فعالسازی سامانه ردیاب اقدام نکنند، برای تأمین سوخت مورد نیاز خود باید از سوخت با نرخ آزاد و بر اساس قیمتهای اعلامی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی استفاده کنند.
وی با اشاره به اطلاعرسانی انجامشده در جامعه صیادی جاسک، گفت: جلسات و هماهنگیهای لازم با اتحادیهها و تعاونیهای صیادی شهرستان انجام شده و جزئیات اجرای این طرح به صیادان و مالکان شناورها اعلام شده است.
رئیس اداره شیلات جاسک از مالکان شناورهای صیادی خواست در اسرع وقت برای نصب و فعالسازی سامانه ردیاب اقدام کنند تا در روند دریافت سوخت و فعالیتهای صید و صیادی با وقفه مواجه نشوند.
زارعی در پایان بیان کرد: اجرای این طرح علاوه بر ایجاد شفافیت بیشتر در فعالیتهای صیادی، میتواند به مدیریت پایدار ذخایر آبزیان، ارتقای ایمنی صیادان در دریا و توزیع هدفمند و عادلانه سوخت در میان جامعه صیادی کمک کند.
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