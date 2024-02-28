سارق احشام در شهرستان دیر دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی نظریه با اعلام این خبر گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت احشام در سطح شهرستان دیر، دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار، کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان دیر اظهار داشت: مأموران پلیس آگاهی با انجام تحقیقات میدانی و اطلاعاتی، متهم و مخفیگاهش را یکی از استان‌های شمالی کشور شناسایی و با هماهنگی قضائی در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: متهم در تحقیقات فنی پلیس به چند فقره سرقت احشام اعتراف کرد که پس از بازسازی صحنه‌های سرقت به مرجع قضائی تحویل شد.

فرمانده انتظامی شهرستان دیر به شهروندان توصیه کرد: ضمن رعایت موارد امنیتی و استفاده از سیستم‌های مداربسته و نگهبان برای پیشگیری از سرقت، هرگونه موارد مشکوک و مظنون را به مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ گزارش دهند.