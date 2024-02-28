خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: انتخابات یازدهم اسفندماه و انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در پیش است.

این هفته بیانیه‌های متعددی درباره حضور مردم استان سمنان پای صندوق‌های رأی منتشر شده که از جمله آنها می‌توان به روحانیان استان، بسیج رسانه، جامعه زنان، کارگران و… اشاره کرد اما امروز به دعوتی متفاوت از دیگران اشاره می‌کنیم.

خانواده معزز شهدا، ایثارگران و جانبازان و همچنین یادگاران هشت سال دوران دفاع مقدس استان سمنان مردم را برای حضور پای صندوق‌های رأی دعوت کردند. کسانی که خودشان اسوه هستند و مردم را به سوی حماسه آفرینی سوق می‌دهند.

تکلیف‌هایی که باید ادا شود

مردان و زنانی که اسطوره‌های ادای تکلیف و صبر و ایستادگی و بردباری و استقامت هستند مردم استان سمنان را به حضور پای صندوق‌های رأیی دعوت می‌کنند که همیشه تأثیرگذار هستند و این بار هم برای ایران و ایرانی، اهمیت ویژه‌ای دارد.

مادر بزرگوار شهید محمد حسین حمزه و خواهر گرامی دو شهید دفاع مقدس علی اکبر و علی اصغر قاسم پور ضمن دعوت مردم به حضور در پای صندوق‌های رأی، می‌گوید: از همه مردم می‌خواهم که در این انتخابات شرکت کنند.

حاجیه خانم قاسم پور با بیان اینکه مشارکت مردم در انتخابات در واقع کور کردن چشم دشمنان است، ابراز کرد: من از مردم می‌خواهم که به حرف رهبر معظم انقلاب اسلامی مان گوش فرا داده و روز یازدهم اسفندماه پای صندوق‌های رأی حضور یابند.

آزمون بزرگ ملت ایران

حسن خرمیان پدر بزرگوار طلبه شهید حسین خرمیان از شهدای شهرستان سمنان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به اهمیت انتخابات بیان کرد: انتخابات یکی از آزمون‌های بزرگ ملت ایران در مقابل چشم دشمنان است.

وی با بیان اینکه یکی از مسائلی که می‌تواند ما را در برابر دشمنان تقویت کند، حضور مردم در صحنه‌ها است، افزود: امروز دشمنان بزرگی همانند آمریکا و هم پیمانانش مرتب در رسانه‌هایشان مردم را مأیوس کرده و تلاش دارند که مردم ما در انتخابات حضور پیدا نکنند.

افتخار آفرینی مردم استان سمنان

پدر بزرگوار طلبه شهید حسین خرمیان با بیان اینکه علیرغم توطئه‌های دشمنان ما باید خودمان را آماده کنیم تا همانند حماسه یوم الله ۲۲ بهمن که شاهد افتخار آفرینی مردم سمنان بودیم، شاهد خلق یوم الله دیگری باشیم.

خرمیان با بیان اینکه شهدا به خاطر اسلام و حفظ آن رفتند و یک راه حفظ اسلام حضور در انتخابات است، تاکید کرد: با حضور در صحنه‌هایی مانند انتخابات، دشمنان ما خوار و ذلیل می‌شوند و این یک رسالت همگانی برای ما است.

وظیفه تک تک ما حضور است

عباس اکبریان رزمنده و پیشکسوت دفاع مقدس شاهرود نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به اهمیت انتخابات بیان کرد: حضور در انتخابات همان جهادی است که ما همواره از ابتدای انقلاب اسلامی منتظر آن بودیم تا وظیفه‌مان را در قبال آن انجام دهیم.

اکبریان با بیان اینکه امروز همه دشمنان نظام اسلامی ایران دست به دست هم داده‌اند تا خانواده شهدا و ایثارگران و آحاد مردم در انتخابات شرکت نداشته باشند، ابراز کرد: وظیفه تک تک ما این است که نه تنها در انتخابات شرکت بلکه مردم را هم به این امر تشویق کنیم.

انتخابات عرصه سرنوشت ساز

محمد حسن کریمی از جهادگران دوران هشت سال دفاع مقدس شهرستان دامغان نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر، عرصه انتخابات را یک عرصه مهم و سرنوشت ساز برای ایران اسلامی دانست و تاکید کرد: مردم ما به خوبی می‌دانند که چشم جهانیان به این انتخابات است.

کریمی با اشاره به سخن شهید همت درباره توپخانه دشمنان می‌گوید: شهید همت می‌گوید که اگر در جبهه راه را گم کردید ببینید که کجا آتش دشمنان بیشتر است و تمرکز آتش دشمنان کجا است همان جا جبهه خودی است و امروز نیز این امر در عرصه سیاست و جهاد صدق می‌کند.

وی افزود: وقتی شاهد هستیم که از یک سال و نیم قبل تمام رسانه‌های معاند فارسی زبان و عبری و عربی و… به انتخابات کشورمان می‌پردازند یعنی باید بدانیم که دقیقاً همین عرصه، جبهه خودی و حق است و باید طرف آن را داشت.

آبادی میهن اسلامی

دکتر نجمه فائز، از بانوان پشتیبان درمان در دوران دفاع مقدس نیز ضمن دعوت مردم استان سمنان برای مشارکت در انتخابات در پیامی نوشت: اینجانب در انتخابات ۱۱ اسفند شرکت می‌کنم تا سهم خود را در تدوین قوانین، جهت ایجاد کشوری اسلامی، انقلابی، آباد و آزاد ادا نمایم.

این روزها استان سمنان مملو از این دست پیام‌های محبت‌آمیز است، خواهر شهید حسینی از شهدای دفاع مقدس استان سمنان نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر، به همین موضوع اشاره دارد و می‌گوید: ما برای کشوری آباد و میهنی اسلامی پای صندوق‌های رأی حضور پیدا می‌کنیم.

طاهره حسینی با بیان اینکه مردم ما تحت فشارهای اقتصادی هستند اما باید بدانیم که این فشارهای اقتصادی با عدم مشارکت رفع نمی‌شود پس حداقل مردم کاری کنند که مسئولان نظام ما برای آنها کار بیشتری کنند، گفت: دست کم ما مردم می‌توانیم از نظام مان مانند همیشه پشتیبانی کرده و در زمین دشمنان بازی نکنیم.

رأی به ارزش‌های انقلاب اسلامی

حاجیه خانم زکیه نصیری مادر دو شهید دفاع مقدس شهیدان احمد پناهی و خواهر شهید کاظم نصیری نیز ضمن دعوت مردم استان سمنان برای حضور در انتخابات می‌گوید: بر همه ما واجب است که حرف رهبر معظم انقلاب اسلامی را گوش فرا دهیم.

وی با بیان اینکه مردم ما در این انتخابات حضور پیدا خواهند کرد چرا که می‌دانند ما این انقلاب را به راحتی به دست نیاوردیم، بیان کرد: ملت ما برای انقلاب زحمات زیادی کشیده و خون‌های بسیاری نیز داده اند و لذا به لحاظ شرعی نیز بر همه ما واجب است که در انتخابات حضور پیدا کرده تا خون شهدا را پاس بداریم.

وی عدم حضور در انتخابات را رأی دادن به نظر دشمنان اسلام و انقلاب دانست و از آحاد مردم خواست تا نه تنها در انتخابات شرکت کرده بلکه مردم و اقوام و خویشاوندان شأن را نیز به این امر دعوت کنند تا همه پای صندوق‌های رأی حاضر باشند.