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۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۴۶

صعود نمایندگان ایران به مرحله یک چهارم نهایی تور جهانی تنیس

صعود نمایندگان ایران به مرحله یک چهارم نهایی تور جهانی تنیس

نمایندگان کشورمان موفق به حضور در مرحله یک چهارم نهایی تور جهانی تنیس شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، در ادامه برگزاری رقابت های تور جهانی تنیس مردان در زمین های تنیس المپیک کیش، نمایندگان کشورمان در بخش دونفره به مصاف حریفان خود رفتند.

با انجام‌ دیدارهای بخش دونفره تیم ایران با ترکیب سامیار الیاسی - علی یزدانی با نتیجه ۴-۶ و ۱-۶ از سد تیم معین معظم - یونس طلاور عبور کردند و در دیگر دیدار این مرحله نیز امیر حسین بادی و سینا مقیمی با نتیجه ۶-۳ ،۴-۶ و ۵-۱۰ مقابل زوج ونزوئلا -آرژانتین به برتری رسیدند و جواز حضور در مرحله یک‌چهارم نهایی را بدست آوردند.

این مسابقات امروز با انجام ۱۵ دیدار پیگیری می شود و نمایندگان کشورمان در بخش انفرادی به مصاف حریفان‌ خود می روند.

هفته سوم رقابت های ۱۵ هزار دلاری تور جهانی تنیس مردان از ۶ لغایت ۱۷ دی ماه با حضور نمایندگانی از کشورهای روسیه ، هند ، کانادا ، ایتالیا ، رومانی، بلغارستان ، اروگوئه، اتریش ، چک ، آلمان ، لیتوانی ، فرانسه ، ونزوئلا ، ازبکستان ، پاکستان ، لبنان، مالزی، مجارستان ، مکزیک و ایران در زمین های تنیس المپیک کیش برگزار می شود.

سرداوری این مسابقات بر عهده سامان حسنی سرداور نشان نقره کشورمان است و شاهرخ کشاورز مدیریت بازی‌ها را بر عهده دارد.

کد مطلب 6040095
فریبا جلیل خانی

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