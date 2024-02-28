قالیباف فقط در لیست اصلی جبهه انقلاب حضور دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال انتشار لیست جبهه متحد انقلاب اسلامی و گنجاندن نام قالیباف در این فهرست، اطلاعیه‌ای در کانال تلگرامی محمدباقر قالیباف به شرح زیر صادر شد:

«به اطلاع مخاطبان گرامی می‌رسانیم محمدباقر قالیباف، ضمن تشکر از همه گروه‌های علاقمند به ایشان، از همه لیست‌های فرعی که به جبهه انقلاب نسبت داده می‌شوند خواسته است نام او را از فهرست‌های خود حذف کنند. بنابراین محمدباقر قالیباف تنها در لیست اصلی جبهه انقلاب حاضر خواهد بود که ماحصل اجماع فرآیندی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب و جبهه پایداری است.

همچنین از همه متدینین و انقلابیون می‌خواهیم برای اینکه اقدامات مجلس انقلابی مور دتأیید رهبر معظم انقلاب در مجلس دوازدهم به خروجی‌های ملموس خود برسد، لیست اصلی جریان انقلاب را به دست اطرافیان خود برسانند تا لیست‌های فرعی باعث تفرق آرا نشوند.»