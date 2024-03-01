به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، هیاتهای اعزامی از سوی گروههای فلسطینی به مسکو بعد از دیدار با یکدیگر در مسکو مقامهای روسیه به اعلام مواضع خود نسبت به این دیدار پرداخته و تاکید کردند که فضای مثبتی در دیدار صورت گرفته در مسکو وجود داشت و طرفهای حاضر بر ادامه گفتگوها تا زمان رسیدن به وحدت ملی فراگیر تاکید کردند.
این گروهها اعلام کردند که در نشست مسکو ماموریتهای اساسی فراروی ملت فلسطین و وحدت تلاش برای تحقق این ماموریتها مورد توافق قرار گرفت.
بر اساس این گزارش توافق میان گروههای فلسطینی در مورد ایستادگی در برابر تجاوز و نسل کشی ضد ملت فلسطین در غزه و کرانه باختری و قدس که مورد حمایت آمریکا قرار دارد، از محورهای این گفتگوها بود.
در این دیدار همچنین مقاومت و ایستادگی و تلاش در برابر اقدامات صورت گرفته برای مهاجرت اجباری ملت فلسطین از اراضی این کشور به ویژه در نوار غزه یا کرانه باختری و قدس مورد توافق حاضران قرار گرفته است.
گروههای فلسطینی همچنین بر عدم مشروعیت شهرک سازی و گسترش واحدهای صهیونیستی که نقض مقررات شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد است، تاکید کردند و خواستار تلاش برای رفع محاصره وحشیانه نوار غزه و کرانه باختری و ارسال بیقید و شرط کمکهای انسانی و حیاتی و پزشکی برای فلسطینیها شدند.
گروههای فلسطینی همچنین در مسکو بر ضرورت مجبور کردن رژیم صهیونیستی و عقب نشینی از غزه و ممانعت از تلاشهای آن برای تقویت اشغالگری یا سلطه بیشتر بر بخشهایی از غزه به بهانه ایجاد منطقه بیطرف تاکید کردند.
این گروهها همچنین بر پایبندی به وحدت اراضی فلسطین بر اساس قانون اساسی این کشور توافق کرده و در نشست مسکو هرگونه تلاش برای جداسازی نوار غزه از کرانه باختری و قدس اشغالی را رد کردند.
به نوشته این بیانیه گروههای فلسطینی بر ضرورت حمایت از پایداری و مقاومت ملت و پشتیبانی از آن در نوار غزه و کرانه باختری و قدس جهت عبور از جراحتها و ویرانیهای صورت گرفته توسط تجاوزگری صهیونیستها تاکید کردند.
این گروه ها مقاومت برای جلوگیری از آسیب رساندن رژیم صهیونیستی به مسجد الاقصی و شهر قدس و دیگر مقدسات اسلامی و مسیحی را مورد تاکید قرار داده و خواستار پشتیبانی کامل از اسرای زن و مرد فلسطینی و در اولویت قرار دادن آنها و انجام تلاش گسترده برای آزادی آنها شدند.
این بیانیه همچنین بر حمایت گروههای فلسطینی از آژانسهای امدادی و نقش آنها در حفاظت از آوارگان فلسطینی تا زمان تحقق بازگشت آنها و اجرای قطعنامه ۱۹۴ تاکید و از تلاشهای آفریقای جنوبی برای اقامه دعوی در دیوان بینالمللی دادگستری جهت محاکمه اشغالگران نسبت به نسلکشی صورت گرفته در نوار غزه تشکر و قدردانی کردند. طرف روسی نیز بر آمادگی خود برای میزبانی دورههای آینده گفتگوهای فلسطینی در این کشور تاکید کرده است.
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