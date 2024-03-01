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۱۱ اسفند ۱۴۰۲، ۱۶:۱۶

رییس هیات نظارت بر انتخابات استان سمنان:

حضور پرشور مردم زمینه ساز تقویت اقتدار ایران است

حضور پرشور مردم زمینه ساز تقویت اقتدار ایران است

شاهرود- رییس هیات نظارت بر انتخابات استان سمنان ضمن دعوت از آحاد مردم برای مشارکت در انتخابات گفت: حضور پرشور مردم زمینه ساز تقویت اقتدار ایران است.

حجت الاسلام حسنعلی عربی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه مشارکت مردم استان سمنان در انتخابات مجلس و خبرگان رهبری امروز تاکنون خوب بوده است، تاکید کرد: به مردم توصیه می‌کنیم که برای مشارکت بیشتر پای صندوق‌های رأی حاضر شوند.

وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها از ابتدای سال درباره مشارکت مردم تاکید کرده‌اند، افزود: مشارکت وظیفه ملی و جهادی ملت ایران اسلامی است.

رئیس هیأت نظارت بر انتخابات استان سمنان همچنین روند برگزاری انتخابات را مثبت ارزیابی کرد و گفت: امروز به امید خدا شاهد هستیم که حماسه‌ای دیگر بر حماسه‌های ملت ایران افزوده خواهد شد.

عربی با بیان اینکه مشارکت بالا حاکمیت ملی تقویت و اقتدار ایران در عرصه بین‌المللی نیز افزایش می‌دهد، افزود: این مشارکت پرشور همچنین حضور مردم سبب شکست استکبار جهانی و دلگرمی جبهه مقاومت می‌شود.

کد مطلب 6042664

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