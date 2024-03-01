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۱۱ اسفند ۱۴۰۲، ۱۶:۴۸

روسیه: تلفات سنگین ارتش اوکراین ادامه دارد

روسیه: تلفات سنگین ارتش اوکراین ادامه دارد

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که ارتش اوکراین متحمل تلفات سنگین نظامی و تسلیحاتی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه از دفع حملات ارتش اوکراین در محورهای مختلف درگیری طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

وزارت دفاع روسیه روز جمعه در گزارش روزانه خود اعلام کرد که در درگیری در منطقه آودیوکا تلفات نیروهای مسلح اوکراین در یک هفته گذشته به بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ نظامی رسید. در نتیجه درگیری در این منطقه ارتش اوکراین در همین مدت ۲۳ تانک از جمله تانک های آبرامز خود را از دست داد.

بنا به گزارش وزارت دفاع روسیه، نیروهای روسی موفق به دفع ۳۰ حمله ارتش اوکراین درمنطقه کوپیانسک شدند. در این محور ارتش اوکراین ۷۵۵ نظامی دیگر را از دست داد.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که در درگیری در منطقه دونتسک، بیش از ۲هزار و۸۳۵ نظامی اوکراینی کشته یا زخمی شدند. در این محور هفت تانک ارتش اوکراین هم به دست نیروهای روسیه منهدم شد.

دردرگیری در دونتسک جنوبی هم ۸۹۰ نظامی اوکراینی کشته یا زخمی شدند.

کد مطلب 6042765

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    نظرات

    • DE ۱۷:۴۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۱
      0 0
      پاسخ
      همش دروغ پردازی است تلفات روسیه هم زیاد است و اگر چند متر پیشروی می کند بخاطر آتش زدن منطقه و داشتن تجهیزات 10 برابر بیشتر از اکراین است اگر غرب به اندازه کافی به اکراین سلاح برساند روسبه عقب نشینی می کند چون متجاوز و بی غیرت است

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