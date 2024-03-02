به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استاندارد، ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس در پیامی که برای شرکت کنندگان در تظاهرات حامیان فلسطین ارسال شد، از مردم خواست که پیام های افراطی را رد کنند. با وجود هشدار ریشی سوناک با این عنوان که دموکراسی توسط افراط گرایان هدف قرار گرفته است، اعتراضات در حمایت از فلسطین قرار است روز شنبه در سراسر کشور ادامه یابد.

نخست‌وزیر انگلیس در سخنانی خطاب به مردم این کشور نسبت به وضعیت کنونی این کشور هشدار داد. ریشی سوناک گفت: «نیروهایی در داخل کشور هستند که سعی می کنند ما را از هم جدا کنند.» وی گفت که «دموکراسی ما هدف گرفته شده است» و «افزایش تکان‌دهنده جنایت افراط‌گرایان» را محکوم کرد.

نخست وزیر انگلیس ضمن ابراز نگرانی از پیروزی جورج گالووی در انتخابات میان دوره ای این کشور گفت که پیروزی جورج گالووی در انتخابات میان‌دوره‌ای «فراتر از هشدار بود.»

ریشی سوناک گفت باید خطی ترسیم شود تا در حالی که مردم بتوانند در حمایت از غزه «راهپیمایی و اعتراض کنند»، تظاهرات کنندگان «نمی توانند برای توجیه اقدامات حماس دعوت به جهاد خشونت آمیز کنند».

اما اظهارات نخست وزیر انگلیس، با انتقادتی از جمله با انتقاد آقای گالووی همراه شده است که تقریباً ۴۰ درصد آرا را در یک حوزه انتخاباتی با جمعیت زیاد مسلمانان بدست آورده است. او ریشی سوناک را متهم کرد که از جمعیت مسلمان انگلیس به عنوان یک «سپر بلا» استفاده و با آنها به عنوان «رای دهندگان درجه دوم» رفتار می کند.

این نماینده منتخب گفت: «این همان کاری است که سوناک امروز در داونینگ استریت انجام داد، او کاری نفرت انگیز و خطرناکی انجام داد.»

وی افزود: ثانیاً، با این ابراز نگرانی از حمایت فزاینده از فلسطین، حمایت از غزه در انگلیس، تلاش می‌شود تا این تظاهرات کنندگان صلح جو را لکه دار کنند.آنها سعی می کنند اعتراضات دموکراتیک مسالمت آمیز در انگلیس را با نوعی اوباش گری، با نوعی خشونت و ارعاب ترکیب کنند.