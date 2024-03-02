ورود خودروهای کارکرده مناطق آزاد به سرزمین اصلی کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در راستای اجرای مصوبه شماره ۱۹۰۰۵۸/ ت ۶۱۳۸۵ ه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ هیأت وزیران با موضوع آئین نامه اجرایی بند (ث) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور، امکان ثبت‌سفارش خودروهای وارد شده به مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی قبل از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ به سرزمین اصلی در سامانه جامع تجارت فراهم شده است.

برای این منظور محل تأمین ارز جدید ذیل عملیات ارزی بدون انتقال ارز با عنوان «از محل بند ۹ ماده ۳۸ آئین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات - بند (ث) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲» ایجاد شد.

تمام کدهای تعرفه هشت رقمی ذیل گروه‌های ۸۷۰۱، ۸۷۰۲، ۸۷۰۳ و ۸۷۰۴ مشمول استفاده از محل تأمین ارز مذکور است.

وضعیت نمایندگی برای کدهای تعرفه انتخاب شده می‌بایست «از محل بند (ث) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲» انتخاب گردد و اخذ تاییدیه خدمات پس از فروش برای این وضعیت نمایندگی در فرآیند ثبت سفارش الزامی است.

مطابق تصویب‌نامه هیأت وزیران خودروهای ساخت آمریکا یا برند آمریکایی و خودروهای با برند لامبورگینی، فراری، پورشه، هامر، مازراتی، بوگاتی (خودروهای مستثنی شده از حکم بند (۱) تفاهم‌نامه مشترک «شورای عالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی» و «گمرک ایران») مشمول استفاده از مصوبه مذکور نشده و امکان ثبت‌سفارش ندارند.

مجوز «دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی» جهت بررسی معاینه فنی و عوارض خودروهای مذکور در فرآیند ثبت‌سفارش کارسازی شده است.

تا اطلاع ثانوی صرفاً کاربران دارای کارت بازرگانی فعال امکان ثبت‌سفارش و واردات از این محل را خواهند داشت.