اعلام شرایط ادامه تحصیل دارندگان مدارک تحصیلی ۴ رشته علوم پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، نودمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی برگزار و مصوب شد دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی رشته‌هایی که باید بیش از ۲۴ واحد از دروس مقطع کارشناسی علوم تغذیه را به عنوان دروس کمبود یا جبرانی بگذرانند اجازه شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته‌های علوم تغذیه، تغذیه جامعه و تغذیه ورزشی را ندارند.

همچنین شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی اجازه شرکت به «دانش آموختگان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته داروسازی خارج از کشور ورودی سال ۲۰۱۷ و به بعد علاوه بر ورودی‌های قبل از سال ۲۰۱۷» در آزمون ارتقا و متعاقب قبولی، ادامه تحصیل در دوره دکتری عمومی داروسازی را مصوب کرد.

تصویب آئین نامه آموزشی دانشجویان دوره دکتری عمومی داروسازی پذیرفته شده از طریق آزمون ارتقا دانش آموختگان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته داروسازی خارج از کشور نیز از دیگر مصوبات نودمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی بود.

تصویب برنامه آموزشی بازنگری شده رشته «بیوشیمی بالینی» در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته، رشته «اقتصاد سلامت» در مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) و رشته «اقتصاد بهداشت» در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در این جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مصوب شد.

تصویب ضرورت برنامه آموزشی پیشنهادی رشته «سلامت و ایمنی در حمل و نقل» در مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) و تصویب برنامه آموزشی پیشنهادی رشته «گردشگری سلامت» در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته از دیگر مصوبات نودمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی بود.