به گزارش خبرنگار مهر، یعثوب نژادمحمد پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در اردبیل، به چهار مصوبه جلسات اخیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با هدف رفع قوانین مزاحم کسب و کار، اظهار کرد: سه مورد از این ایرادات به هیأت مقرراتزدایی ارسال شده و یک مورد نیز در مورد صدور کارت بازرگانی در سطح استان در حال بررسی و رفع است.
وی تصریح کرد: آسیبشناسیها باید در حوزه صدور کارت بازرگانی انجام شود تا از طریق درگاه ملی مجوزها این فرآیند تسهیل شده و افراد با اهلیت کار حرفهای در این بخش بتوانند فعالیت خود را انجام دهند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت: باید اتاق بازرگانی و سازمان صنعت، معدن و تجارت فرآیند اجرایی دقیقی را در این حوزه تعریف کرده و استعلامات را انجام دهند تا ما بتوانیم اقدامات مؤثری را در این بخش با هماهنگیهای بیشتر شاهد باشیم.
نژادمحمد به حل مشکلات آبزیپروری و اصلاح قوانین در کاهش هزینههای تأمین آب اشاره کرد و افزود: در این حوزه با توافق آب منطقهای قرار شد تا تعیین آب بها بر اساس آب تحویلی به واحدهای پرورش آبزیان انجام شده و استفاده از تکنولوژی بازچرخانی نیز در این حوزه با بهرهوری بالاتر مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: با کاهش هزینه آب بهای تحویلی به مجموعه پرورش آبزیان، انتظار میرود در زمان تعطیلی و یا معلق ماندن فعالیت واحدهای آبزیپروری هزینهای از بابت آب بها دریافت نشده و به جای تناژ تولید، آب بها بر اساس آب تحویلی به این مجتمعها مورد توجه قرار گیرد.
در این جلسه نایب رییس اتاق بازرگانی ایران نیز اضافه کرد: جلسات مستمری را در اتاق بازرگانی برگزار میکنیم تا با هماهنگی مسئولان دولتی بتوانیم موانع و مشکلات را از سر راه سرمایهگذاران برداریم.
حسین پیرمؤذن بیان کرد: تاکنون ۱۰ جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در استان اردبیل برگزار شده و تا پایان امسال ۲ جلسه دیگر برگزار خواهد شد تا ما بتوانیم به اهداف مورد نظر در ارزیابیها دست پیدا کنیم.
وی به حل مشکلات صدور کارت بازرگانی و رفع موانع صادرکنندگان و واردکنندگان اشاره کرد و ادامه داد: در حوزه تولید محصولات لبنی، استان اردبیل ظرفیت بینظیری را دارد اما نتوانستهایم واحدهای با استاندارد استریل و دستگاههای مجهز باکتریزدایی شیر را فراهم کرده و همپای سایر صنایع تولید محصولات لبنی در کشور اقدامات مناسبی را انجام دهیم.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران یادآور شد: سرمایهگذاری در این بخش در استان اردبیل بسیار ضروری است و در کنار آن باید راهکاری مناسب برای حمایت از این سرمایهگذاران و خرید ماشینآلات جدید در حوزه توسعه صنایع فرآوری محصولات لبنی مهیا کرد.
نظر شما