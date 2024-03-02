به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، هزاران اردنی به برقراری پل زمینی برای انتقال کالا از کشورهای حوزه خلیج فارس و ازطریق اردن به فلسطین اشغالی اعتراض کردند.

بر اساس این گزارش، اردنی ها راهپیمایی اعتراض آمیز به سمت پل شیخ حسین در شمال اردن برگزار کردند.

راهپیمایی کنندگان به برقراری پل زمینی در حمایت از رژیم صهیونیستی در سایه محاصره ظالمانه غزه اعتراض کردند.

روز گذشته نیز هزاران اردنی در استان اربد با حضور در تجمع ملی برای حمایت از مقاومت نسبت به تشکیل پل زمینی برای انتقال کالاهای کشورهای خلیج فارس از طریق اردن به رژیم صهیونیستی اعتراض کردند.

راهپیمایی کنندگان اردنی خواستار حمایت از مقاومت مسلحانه اسلامی در یمن، لبنان و عراق به خاطر مواضع افتخارآمیزشان شده و مقاومت را تنها راه برای جلوگیری از تجاوز صهیونیستی و اخراج اشغالگران دانستند.

مردم اردن در این راهپیمایی از حکومت کشورشان اخراج سفیر آمریکا، قطع روابط با رژیم صهیونیستی و لغو توافقنامه های موجود با دشمن به ویژه توافق وادی عربه و توافق گاز را خواستند.