رضا قاسمیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با پایان شمارش آرا در حوزه انتخابیه اردبیل، نیر، نمین و سرعین «علی نیکزاد» با ۸۳ هزار و ۴۵ رأی به عنوان نفر اول، «صدیف بدری» با ۵۳ هزار و ۱۶۳ رأی به عنوان نفر دوم و «احد بیوته» با ۴۶ هزار و ۷۲ رأی به عنوان منتخب سوم این حوزه انتخابیه راهی مجلس شورای اسلامی شدند.

وی تصریح کرد: از حوزه انتخابیه مشگین‌شهر «بابک رضازاده» با کسب ۱۷ هزار و ۴۷ رأی منتخب این شهرستان معرفی شد تا در مجلس دوازدهم بر صندلی سبز بهارستان تکیه بزند.

رییس ستاد انتخابات استان اردبیل گفت: از حوزه انتخابیه گرمی و انگوت «محمد خوش‌سیما» با کسب ۲۰ هزار و ۱۹ رأی منتخب این حوزه انتخابیه معرفی شد تا اهالی گرمی و انگوت او را برای مجلس دوازدهم بپسندند.

قاسمیان افزود: در حوزه انتخابیه خلخال و کوثر «وحید کنعانی» با کسب ۱۷ هزار و ۴۹۰ رأی به مجلس راه یافت تا منتخب این حوزه انتخابیه شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: تنها در حوزه انتخابیه پارس‌آباد، بیله‌سوار و اصلاندوز انتخابات به دور دوم کشیده شد تا در مجموع از بین «ابراهیم فهیمی و امیدعلی رعنایی» یکی از این ۲ کاندیدا به مجلس دوازدهم راه پیدا کند.

قاسمیان اضافه کرد: «ابراهیم فهیمی» ۱۸ هزار و ۴۷۲ رأی و «امیدعلی رعنایی» ۱۷ هزار و ۶۳۲ رأی کسب کرد اما به دلیل به حد نصاب نرسیدن آرا، در این حوزه انتخابیه این ۲ کاندیدا به مرحله دوم راه پیدا کردند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل میزان مشارکت مردم را حدود ۵۰ درصد در استان اردبیل اعلام کرد و ادامه داد: نسبت به دوره گذشته این میزان مشارکت مطلوب و مناسب به نظر می‌رسد.

وی بیان کرد: ۵۳ درصد شرکت‌کنندگان در انتخابات مجلس شورای اسلامی مرد و ۴۷ درصد زن بودند.

قاسمیان در ادامه سخنان خود یادآور شد: میانگین سنی شرکت‌کنندگان در انتخابات مجلس شورای اسلامی ۱۸ تا ۲۵ سال بوده که در ۱۱ اسفند خلق حماسه انجام دادند.

وی تصریح کرد: ۸۴ درصد شرکت‌کنندگان با کارت ملی، ۱۳ درصد با شناسنامه و تنها سه درصد با گواهینامه در اردبیل رأی داده و در انتخابات مجلس حضور پیدا کردند.

راه‌یافتگان به مجلس خبرگان رهبری تعیین شدند

رییس ستاد انتخابات استان اردبیل گفت: «آیت‌الله سید حسن عاملی» با کسب ۲۷۰ هزار و ۶۳۸ رأی به عنوان منتخب اول، «آیت‌الله یدالله صفری» با ۲۰۰ هزار و ۶۳۰ رأی به عنوان منتخب دوم از این استان راهی مجلس خبرگان شد و «آیت‌الله سید حسن عابدیان» تنها ۱۱۳ هزار و ۷۶۰ رأی کسب کرد.