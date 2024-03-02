۱۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۹:۳۴

منتخب جدید خرمشهر معرفی شد

اهواز - نتیجه انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهرستان خرمشهر اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی مطورزاده با ۱۳ هزار و ۴۵۴ رأی نماینده مردم شهرستان خرمشهر در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی شد.

لفته احمدنژاد نماینده فعلی مردم خرمشهر به علت عدم احراز صلاحیت در انتخابات شرکت نکرد.

مصطفی مطور زاده منتخب جدید، سابقه نمایندگی مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی را دارد.

دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات خبرگان رهبری روز جمعه ۱۱ اسفند ماه برگزار شد.

استان خوزستان دارای ۱۴ حوزه انتخابیه برای انتخابات مجلس شورای اسلامی است که در مجموع ۱۸ نماینده به نمایندگی از مردم خوزستان در مجلس شورای اسلامی عضویت دارند.

