کمترین مشکل ارتباطی را در روز انتخابات داشتیم/ دفع حملات سایبری

امیر محمد زاده لاجوردی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص انجام ۹۹ درصد استعلامات (احراز هویت) انتخابات به صورت برخط گفت: با توجه به اینکه موضوع ممهورشدن شناسنامه‌ها امسال در دستور کار نبود و با توجه به لزوم احراز هویت افراد به صورت لحظه‌ای، موضوع ارتباطات بسیار موضوع مهم بود چراکه در این انتخابات ۹۹ درصد استعلام‌ها برخط انجام شد و نتیجه و ثمره آن را نیز دیدیم.

وی تاکید کرد: در بسیاری از نقاط که کوهستانی و صعب العبور است و جاده‌ای نیست، ارتباطات داشتیم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی با بیان اینکه کمترین میزان مشکل ارتباطی را در روز انتخابات داشتیم، افزود: این پوشش ارتباطی خوب و انجام ۹۹ درصد استعلام انتخابات به صورت برخط حاصل فعالیت چند روز نیست، بلکه از ماه‌ها قبل قرارگاهی در وزارت ارتباطات تشکیل شد و ما نیز در سازمان تنظیم این قرارگاه را داشتیم و با اپراتورها جلسات متعددی برگزار کردیم.

لاجوردی ادامه داد: در ادامه برگزاری این جلسات با اپراتورها دستورالعمل‌هایی متعددی از جمله دستورالعمل بازیابی زیرساخت، دستورالعمل مقابله با حملات سایبری، دستورالعمل نحوه نظارت و پایش شبکه و دستورالعمل پدافند غیرعامل و…را به اپراتورها ابلاغ کردیم.

وی به ارتقای پایداری تجهیزات و پایداری باطری پشتیبانی سایت‌ها اشاره کرد و گفت: تعویض باطری سایت‌های اپراتورها یکی دیگر از مسائلی بود که اپراتورها باید انجام می‌دادند.

لاجوردی تصریح کرد: در راستای پایداری شبکه و ارتباطات خوب در انتخابات، گلوگاه‌های ارتباطی را شناسایی و سعی کردیم آنها را ترمیم کنیم، چندین مانور ارتباطی و چندین کشف سیگنال‌های مزاحم و رفع آن مشکلات را داشتیم، مسیرهای پشتیبان متعدد ایجاد کردیم که همه این موارد باعث شد بتوانیم استعلام ۹۹ درصدی داشته باشیم.

معاون وزیر ارتباطات در خصوص شیوه و شرایط رأی دهی در دورهای انتخابات گذشته تصریح کرد: شرایط و شیوه رأی گیری در دوره‌های قبلی انتخابات متفاوت بود در این انتخابات درصد بیشتر رأی گیری ها با کارت ملی انجام شد که باعث تسهیل فرایند رأی دهی شد.

وی افزود: البته باید گفت که در دوره قبلی این اطلاعات در بستر ارتباطی منتقل می‌شد اما همانند این دوره ضروری نبود و این دوره لازم بود که به صورت برخط اطلاعات منتقل شود و رخداد جدیدی بود.

لاجوردی در خصوص تأثیر پوشش ارتباطات ثابت و سیار گفت: بیشتر شعب، اطلاعات را با شبکه سیار ارسال کردند و برای شعب خاص و مسیرهای پشتیبانی و ارتباطات درون شهری پوشش ثابت نیز داشتیم. ولی برای تجهیزات احراز هویت ارتباطات بیشتر مبتنی بر سیار بود.

وی در خصوص حمله سایبری در روز انتخابات نیز گفت: حملات سایبری هم در روز قبل ازانتخابات و هم در روز انتخابات داشتیم اما اتفاقی نیافتاد و با موفقیت دفع شد.

لاجوردی در خصوص تأثیر پهنای باند در انتخابات گفت: در انتخابات پهنای باند زیادی مصرف نمی‌شود، موضوعی که در انتخابات مهم است افزایش پوشش و پایداری شبکه است که هر دو بالای ۹۹ درصد است و آن یک درصد مربوط به مناطق خاص خیلی دور و دور از دسترس می‌شود.