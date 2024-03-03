چاپ کتابی درباره مکتب معماری یزد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «در جستجوی آداب آبادانی؛ در مکتب معماری یزد» نوشته محمدرضا اولیا بهتازگی توسط انتشارات سورهمهر منتشر و روانه بازار نشر شده است.
اینکتاب دربرگیرنده گزیده مقالات محمدرضا اولیا از اندیشمندانی است که در زمینه معماری ایرانی اسلامی و مرمت حکمت و هنر اسلامی آثار برجسته دارند. اینمقالات به صورت پراکنده در بازه زمانی ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۰ در نشریههای مختلف به چاپ رسیده و در اینکتاب تدوین و منتشر شدهاند.
اولیا در معرفی کتابش میگوید: «معماری و شهرسازی رایج در ایران در طیفی گسترده، شکاف عظیم تمدنی را به نمایش گذارده است. در میان دلایل مختلف احتمالی چنین عارضهای، غفلت فراگیر نسبت به آداب آبادانی است. ترمیم شکاف یاد شده، به قدرت تشخیص از کم و کیف عارضه و تواناییها در جستجوی راهحلهای احتمالی بستگی دارد.»
«در جستجوی آداب آبادانی» علاوه بر پیشگفتاری از گروه پژوهشی والا و مقدمه هادی ندیمی از فصول ذیل تشکیل شده است: «هنر و معماری سنتی یزد»، «آشنایی با ویژگیهای استاد علی اکبر آخوند (خرمی)»، فهرست کلی آثار تاریخی یزد»، «بازار یزد»، «مسجد جامع فهرج یزد؛ اثر کمنظیر دوران انتقال»، «رباط زینالدین»، «یادمانها»، «رسانهای برای ارتباط با آیندگان»، «جایی برای زیارت»، «پیوند کاشیکاری سنتی و صنعت سرامیک»، «نیایش و آفرینش فضا»، «منکرات در معماری و شهرسازی یزد»، «میراث فرهنگی در کما»، «گزارشی از نهمین همایش بینالمللی مطالعه و و حفاظت معماری خشتی در یزد»، «فرهنگ صیانت»، «از نظام مهندسی دیروز تا نظام مهندسی امروز»، «خواص توریست و تولید و مصرف فرآوردههای اطلاعاتی در دانشکدههای معماری و شهرسازی».
به گفته مولف اثر، «در جستجوی آداب آبادانی» میتواند برای دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسیارشد و دکترای معماری و شهرسازی، کارشناسان معماری، کارشناسان مرمت، مناسب باشد.
این کتاب با شمارگان هزار نسخه و قیمت ۳۹۵ هزار تومان عرضه شده است.
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