اربعینی متفاوت در خوزستان؛ عبور زائران طی کمتر از ۶۰ ثانیه

خبرگزاری مهر، گروه استانها - علی نواصر: عشق به ساحت مقدس سرور و سالار شهیدان، حقیقتی است که در جان و دل مردمان این سرزمین ریشهای دیرینه دارد. هر ساله با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی، گویی تپش قلبهای عاشق به سمت نینوا تنظیم میشود و سراسر ایران اسلامی به ویژه خطه خوزستان در تب و تاب میزبانی از زائران کوی دوست میسوزد. این میزبانی، رسالتی است که با ایمان، ارادت و مسئولیتپذیری پیوند خورده است.
خوزستان به واسطه دارا بودن دو مرز استراتژیک شلمچه و چذابه، دروازه اصلی ورود و خروج خیل عظیمی از مشتاقان زیارت است. این موقعیت ژئوپلیتیک، بار مسئولیت مدیران و مردم این استان را دوچندان میکند چرا که باید با تکیه بر تجربیات سالهای گذشته و شناسایی نقاط قوت و ضعف، بستری فراهم کنند تا زائران بدون کوچکترین دغدغهای، مسیر عبودیت را بپیمایند و خاطرهای ماندگار از کرامت و امنیت را با خود به همراه ببرند.
در سال جاری، نگاه ویژه به زیرساختها و مدیریت هوشمند ترددها در دستور کار متولیان امر قرار گرفته است. آنچه در این میان اهمیت دارد، همگرایی دستگاههای مختلف اجرایی و نظامی است تا چرخدندههای این عملیات بزرگ لجستیکی با کمترین اصطکاک و بیشترین بازدهی بچرخد. چالشهایی همچون گرمای طاقتفرسای تابستان خوزستان و حجم انبوه جمعیت، نیازمند برنامهریزیهایی است که فراتر از روالهای مرسوم و با نگاهی تحولگرایانه تدوین شده باشند.
تمهیدات امنیتی و مدیریتی برای اربعین
ولیالله حیاتی، معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: تمهیدات لازم برای برگزاری اربعینی با شکوه در مرزهای استان با تدابیر ستاد اربعین حسینی اندیشیده شده است.
وی افزود: امسال در صدد هستیم اربعینی متفاوتتر از سالهای گذشته در استان رقم بخورد و تدابیر لازم برای عبور آسان، ایمن و ارزان زائران در مرزهای استان کاملاً برنامهریزی شده است.
حیاتی با اشاره به اهمیت مدیریت حمل و نقل زائران در این ایام حساس اظهار کرد: بیش از ۳۰۰ دستگاه اتوبوس درونشهری، وظیفه جابهجایی زائران از پارکینگها تا پایانههای مرزی را بر عهده دارند. وی در ادامه گفت: تمهیدات لازم برای حملونقل ریلی، ناوگان درونشهری و اتوبوسرانی در ستاد اربعین استان به صورت دقیق پیشبینی شده است.
معاون استاندار خوزستان با اشاره به مباحث کارشناسی شده در جلسات ستاد اربعین بیان کرد: موضوع بیمه اتوبوسهای درونشهری و حملونقل تا پایانهها مورد بحث و بررسی دقیق قرار گرفت و همچنین ایجاد ایستگاههای دائمی در مرزهای شلمچه و چذابه برای استفاده چندمنظوره در این جلسه به تصویب رسید. حیاتی در پایان اطمینان خاطر داد: جای هیچگونه نگرانی برای زائران وجود ندارد و همه تمهیدات لازم برای خدماترسانی مطلوب و درخور شأن زائران اندیشیده شده است.
بهرهوری حداکثری و رکوردزنی در ترددها
در حوزه حمل و نقل و زیرساختهای جادهای، مدیریت صحیح ناوگان یکی از کلیدیترین عوامل در جلوگیری از گرههای ترافیکی و سردرگمی زائران است. مسعود کاظمی، مدیرعامل اتحادیه حملونقل مسافر شهری کشور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اهمیت برنامهریزی دقیق گفت: در استانداری خوزستان با هدف برنامهریزی برای آغاز عملیات حملونقل اربعین و پیشبینی نیازمندیهای استان در مرزهای شلمچه و چذابه حضور پیدا کردیم.
کاظمی با نگاهی به عملکرد سالهای گذشته افزود: در سال ۱۴۰۴ مرزهای شلمچه و چذابه بسیار خوب درخشیدند و میانگین زمان تردد زائران در این دو مرز زیر یک دقیقه بود که یکی از بهترین آمارها در میان هشت مرز کشور محسوب میشود. این آمار نشاندهنده ظرفیت بالای مدیریت در استان خوزستان است که میتواند الگویی برای سایر مبادی مرزی باشد.
مدیرعامل اتحادیه حملونقل مسافر شهری کشور تصریح کرد: جلسات کارشناسی متعددی با همکاری شهرداریهای پشتیبان و سازمانهای حملونقل برگزار شده است و امید میرود با همافزایی ایجاد شده، بتوانیم خدماتی درخور شأن زائران حسینی ارائه دهیم. این سطح از همکاریها نشان از ارادهای جمعی برای تحقق هدفی بزرگ دارد که جز با تعامل سازنده میان دستگاههای ملی و استانی میسر نمیشد.
نظمبخشی به تردد اتباع خارجی
یکی از مباحث چالشبرانگیز و در عین حال حیاتی در مدیریت مرزهای اربعینی، نحوه تردد اتباع خارجی است که با توجه به شرایط بینالمللی و مرزی، نیازمند دقت نظر ویژه است. یزدان خسروی، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان با اعلام جزئیات مربوط به نحوه تردد اتباع و مهاجرین خارجی در ایام اربعین حسینی، از آمادگی کامل مرزهای استان برای میزبانی از زائران خبر داد.
خسروی با اشاره به ظرفیتهای موجود اظهار کرد: همه ظرفیتها و تمهیدات لازم در مرزهای شلمچه و چذابه برای تسهیل تردد زائران و ارائه خدمات مطلوب به کار گرفته شده و مرزهای خوزستان آماده استقبال و میزبانی از زائران اربعین هستند.
وی با استناد به مصوبات ستاد مرکزی اربعین حسینی درباره نحوه تردد اتباع و مهاجرین خارجی افزود: بر این اساس، مرز شلمچه برای تردد اتباع و مهاجرین خارجی مجاز مقیم کشور در نظر گرفته شده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان ادامه داد: همچنین مرز چذابه برای تردد اتباع و مهاجران خارجی غیرمقیم از کشورهای افغانستان، پاکستان و شبهقاره هند تعیین شده است. این تقسیمبندی دقیق، گامی مؤثر برای مدیریت بهتر جمعیت و جلوگیری از ازدحام در مرزهاست. خسروی تصریح کرد: برنامهریزیهای لازم برای مدیریت تردد، روانسازی عبور و مرور و ارتقای سطح خدماترسانی در پایانههای مرزی استان انجام شده تا زائران بتوانند در فضایی مناسب، ایمن و با سهولت بیشتر از این مرزها تردد کنند.
وی بیان کرد: خوزستان به عنوان یکی از مهمترین دروازههای تردد زائران اربعین، هر ساله نقش ویژهای در خدمترسانی به زائران حسینی ایفا میکند و امسال نیز با آمادگی کامل، شرایط لازم برای تردد و میزبانی شایسته از زائران در مرزهای شلمچه و چذابه فراهم شده است. آنچه مسلم است، اجرای دقیق این دستورالعملها نیازمند همکاری تنگاتنگ زائران اتباع خارجی با نیروهای مستقر در مرز است تا فرآیند خروج و ورود با کمترین چالش انجام شود.
بررسی برنامههای اعلام شده از سوی مسئولان استانی، نشاندهنده یک رویکرد سیستماتیک برای مدیریت ابرپروژهای به نام اربعین است. با این حال، نباید از یاد برد که آزمون اصلی در روزهای پیک تردد آغاز میشود. ایجاد ایستگاههای دائمی که توسط معاون امنیتی استاندار مطرح شد، نشاندهنده گذار از اقدامات مقطعی به سمت ایجاد زیرساختهای پایدار است. این اقدام، هوشمندانهترین تصمیمی است که میتواند در درازمدت هزینههای ستاد اربعین را کاهش داده و کیفیت خدمات را به صورت مستمر ارتقا دهد.
در مقوله حمل و نقل، عبور از مرزهای ترافیکی با اتکا به اتوبوسهای درونشهری و مدیریت پارکینگها، اگرچه تجربه موفقی در سالهای اخیر بوده، اما نیازمند نظارت مستمر است تا در روزهای اوج گرما، زائران در صفهای طولانی گرفتار نشوند. تجربه سالهای گذشته ثابت کرده است که کوچکترین خلل در مدیریت پارکینگها میتواند کل زنجیره انتقال زائر به پایانه مرزی را مختل کند. بنابراین، تقویت نظارتهای میدانی و استفاده از سامانههای هوشمند برای پایش لحظهای ترافیک در اطراف پایانههای مرزی باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
همچنین، تفکیک مرزهای تردد برای اتباع خارجی که توسط اداره کل راهداری اعلام شد، یک راهبرد مدیریتی درست برای تفکیک جریانهای جمعیتی است اما موفقیت این راهبرد مستلزم اطلاعرسانی دقیق و گسترده به زائران غیرایرانی پیش از رسیدن به مبادی مرزی است. اگر این اطلاعرسانی در مبادی ورودی استانهای همجوار یا حتی قبل از ورود به خوزستان صورت نگیرد، شاهد سردرگمی زائران در مسیرهای مواصلاتی خواهیم بود. بنابراین ضروری است دستگاههای تبلیغاتی و رسانهای در کنار ستاد اربعین، این تفکیک وظایف و مرزها را با جدیت به اطلاع زائران برسانند.
نکته پایانی اینکه، خوزستان با همه ظرفیتهایش، تنها یک حلقه از زنجیره بزرگ خدمترسانی به زائران است. هماهنگی با طرف عراقی و تداوم رایزنیهای دیپلماتیک برای بازگشت روان زائران، بخش جداییناپذیر این پازل است. امید است با همت مدیران استانی و همکاری صمیمانه مردم، اربعین امسال در مرزهای خوزستان، نه تنها از حیث کمی بلکه از منظر کیفیت خدمات و رضایتمندی زائران، به الگویی برای سالهای آینده تبدیل شود. این مسیر، مسیری است که با نام حسین(ع) متبرک شده و هرگونه تلاشی در آن، توشهای برای دنیا و آخرت خادمان خواهد بود.
امید است که با اجرایی شدن کامل این تدابیر، شاهد برگزاری مراسمی باشکوه، ایمن و سرشار از معرفت باشیم که در آن، زائران بدون کوچکترین دغدغهای، دل در گروی زیارت معشوق بسپارند. خوزستان، این دیار صبور و مقاوم، با آغوشی باز و عزمی راسخ، چشمانتظار قدوم زائرانی است که از جایجای جهان، راهی سرزمین عشق شدهاند.
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