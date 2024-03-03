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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۸:۳۹

سرهنگ کشیر خبر داد؛

تصادف اتوبوس در بزرگراه آزادگان منجربه ترافیک شدید شد

تصادف اتوبوس در بزرگراه آزادگان منجربه ترافیک شدید شد

معاون اجتماعی پلیس راهور تهران بزرگ از ایجاد ترافیک شدید در بزرگراه آزادگان به دلیل وقوع حادثه‌ تصادف یک دستگاه اتوبوس با وانت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فیروز کشیر معاون اجتماعی پلیس راهور تهران بزرگ در خصوص وضعیت ترافیکی در بزرگراه آزادگان به دلیل وقوع حادثه‌ای گفت: در ساعت ۰۶:۴۵ صبح امروز در محدوده بزرگراه آزادگان به غرب قبل از پل فداییان لاین اصلی، به دلیل تصادف خسارتی یک دستگاه اتوبوس با وانت و ریخته شدن گازوئیل بر سطح سواره رو به طول ۳۰۰ متر شاهد حجم بار ترافیک در این محدوده هستیم.

وی افزود: عوامل راهور و تیم‌های امدادی در محل حضور دارند و مشغول روان سازی ترافیک و افزایش ایمنی تردد خودروها در این مسیر هستند.

معاون اجتماعی پلیس راهور تهران بزرگ از رانندگانی که در این مسیر در حال تردد هستند خواست به توصیه‌های تیم‌های پلیس راهور تهران بزرگ مستقر در محل عمل کرده و با صبر و حوصله بیشتری رانندگی کنند.

کد مطلب 6044468

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