تصادف اتوبوس در بزرگراه آزادگان منجربه ترافیک شدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فیروز کشیر معاون اجتماعی پلیس راهور تهران بزرگ در خصوص وضعیت ترافیکی در بزرگراه آزادگان به دلیل وقوع حادثه‌ای گفت: در ساعت ۰۶:۴۵ صبح امروز در محدوده بزرگراه آزادگان به غرب قبل از پل فداییان لاین اصلی، به دلیل تصادف خسارتی یک دستگاه اتوبوس با وانت و ریخته شدن گازوئیل بر سطح سواره رو به طول ۳۰۰ متر شاهد حجم بار ترافیک در این محدوده هستیم.

وی افزود: عوامل راهور و تیم‌های امدادی در محل حضور دارند و مشغول روان سازی ترافیک و افزایش ایمنی تردد خودروها در این مسیر هستند.

معاون اجتماعی پلیس راهور تهران بزرگ از رانندگانی که در این مسیر در حال تردد هستند خواست به توصیه‌های تیم‌های پلیس راهور تهران بزرگ مستقر در محل عمل کرده و با صبر و حوصله بیشتری رانندگی کنند.