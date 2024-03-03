به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی شامگاه شنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران سیستان و بلوچستان که در چابهار با حضور اعضا و برخی از مسؤولان مرتبط کشوری برگزار شد، افزود: سیستم کمک رسانی در کشور بسیار عالی است و به شکل سیستماتیک خودجوش فعالیت خود را آغاز می‌کند، به طور نمونه در کنار حوزه مدیریت بحران، تیم استانداری و فرمانداری‌ها شاهد حضور میدانی و جهادی جمعیت هلال احمر، دستگاه‌های خدمات رسان، نیروهای سپاه، ارتش و مرزبانی در مناطق سیل زده این استان بوده‌ایم که بلافاصله وارد میدان شده و هم اکنون نیز مشغول به فعالیت هستند.

وی اضافه کرد: اگرچه در ایام سیل در بلوچستان، برخی تلاش کردند، بگویند مسؤولان حواسشان به مردم در جنوب سیستان و بلوچستان نیست که این یک ذهنیت اشتباه بود، چرا که از همان ابتدا تمام هم و غم مسؤولان و متولیان امر کمک رسانی و امدادرسانی به سیل زدگان بود و این موضوع به وضوح در منطقه قابل لمس است.

وحیدی اظهار کرد: این منطقه بسیار حاصل‌خیز بوده و بارهای تندی را در مقاطع مختلف سال دارد که رحمت الهی است، باید برنامه‌ریزی برای مهار و حفظ آب در این خطه داشته باشیم.

وی در ادامه تاکید کرد: البته استاندار سیستان و بلوچستان برنامه‌های خوبی مبنی بر بندسارها و سدها پیش بینی کرده که بسیار خوب بوده و باید این نوع فعالیت‌ها توسعه یابند، چرا که بندها، بندسارها و سدها مهم بوده و به آبخیزداری کمک می‌کنند.

وزیر کشور با بیان اینکه توسعه سدها و بندسارها در جنوب سیستان و بلوچستان برای هدایت و نگهداشت آب ضروری است و باید به سرعت توسعه یابند، گفت: خسارت‌هایی که در حوزه کشاورزی، مرغداری، مزارع میگو، راه‌ها، آب و برق وجود دارد باید به سرعت رفع شوند تا مردم دغدغه‌ای در این حوزه‌ها نداشته باشند.

وی گفت: همزمان با توسعه سدها و بندها باید برای هدایت آب‌ها کار کرد که کمترین آسیب را واریز کنند، این کار باید با سرعت بیشتر و بهتر دنبال شود.

‌وی گفت: برخی از امکانات که در حوزه راه‌ها پیش بینی شده مانند آبنماها در منطقه پاسخگو نیست و باید اصلاح شوند که در این راستا تیم‌هایی را برای کمک، اعزام خواهیم کرد، همچنین باید پل‌های سریع النصب هم پیش بینی شود تا با طغیان رودخانه‌ها مردم گرفتار نشوند.

وزیر کشور ادامه داد: همسطح بودن جاده و دشت یک معضل است باید در حوزه ساخت و سازهای منطقه به این نکته توجه کرد تا مشکل ساز نشوند، علاوه بر آن جاده‌هایی که تخریب شده باید به سرعت ترمیم شوند تا حوزه راه برای مردم برقرار باشد.

‌وی افزود: در حوزه روستایی نیز آن دسته از روستاهایی که نیاز به بازسازی دارند در قالب طرح نهضت ملی مسکن دیده شوند، همچنین در خصوص تخلیه آب از خانه‌ها باید با سرعت کار کرد تا هیچ روستایی نباشد که آب در خانه مردم باشد، آب‌ها را هدایت کنید و منتظر فروکش کردن آن نباشید.

احمدی بیان کرد: در حوزه برق نیز برخی ستون‌ها در مناطق سیل زده تخریب شده بودند که با سرعت بالای متولیان مشکل رفع شد، اما باز هم اگر نیاز به کمک از سایر استان‌های همجوار است استاندار سیستان و بلوچستان با سرعت پیگیر شود تا مشکلی رخ ندهد.

وی ادامه داد: در حوزه آب نیز اگر مشکل کمبود نیرو وجود دارد از سایر استان‌ها کمک بگیرید تا کار مردم سریع‌تر حل شود.

وزیر کشور گفت: کمک رسانی‌ها توسط ستاد اجرایی، هلال احمر، مرزبانی، نیروی دریایی، سپاه، شیلات و سایر حوزه‌ها در حال انجام است که جای قدردانی دارد، مردم سیستان و بلوچستان قانع و خوب هستند، وظیفه ما ارائه خدمات به آنان است.

‌وی اظهار کرد: در حوزه کشاورزی آن دسته از کشاورزان، مرغداران و مزارع میگویی که دچار خسارت شده‌اند علاوه بر کمک‌های مالی، صندوق بیمه کشاورزی هم ورود کند و کمک حال آسیب دیدگان باشند، اگرچه مردم درخواستی ندادند؛ اما وظیفه داریم به آنان خدمت کنیم.