به گزارش خبرنگار مهر، شاه حسینی رئیس میز سوریه وزارت امور خارجه امروز در نشست همایش بازسازی سوریه، اظهار کرد: این همایش فرصت خوبی برای برقراری تبادل نظر جهت بازسازی سوریه و فرصت‌های موجود و سهم شرکت‌های ایرانی است.

وی افزود: روابط ایران و سوریه راهبردی است و در بعد نظامی و سیاسی در اوج قرار دارد اما مسؤولین ایرانی و سوری از پایین بودن سطح روابط اقتصادی گلایه می‌کنند. سوال مهم این است که چرا سطح روابط اقتصادی به سطح روابط راهبردی نمی‌رسد.

شاه حسینی ادامه داد: وزارت امور خارجه به دنبال تسهیل روابط اقتصادی ایران و سوریه است. علاوه بر سفارت، سرکنسولگری در حلب سوریه داریم.

وی اضافه کرد: در ۹ ماهه امسال حجم روابط تجاری دو کشور ۱۰۰ میلیون دلار بوده است که جای تأسف دارد.

شاه حسینی ادامه داد: مرکز تجاری در سوریه داریم اما اقدامی در این مرکز انجام نمی‌شود. باید در این مرکز جلسات متعددی بین مسؤولان ایرانی و سوری برگزار شود. مرکز علمی و فناوری در سوریه داریم ولی استفاده خاصی از آن نمی‌شود در حالی که می‌توان در این مراکز از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان بهره برد.

وی اضافه کرد: روابط بانکی دو کشور رو به بهبود است و بخش حمل و نقل نیز در دست پیگیری قرار دارد تا با کمک عراق، حلقه وصل را برقرار کنیم.

رئیس میز سوریه وزارت امور خارجه افزود: قانون سرمایه گذاری قانون به‌روزی است بنابراین می‌توان با استفاده از این قانون، راه‌های سرمایه گذاری را بررسی و توسعه دهیم.

وی ادامه داد: همچنین الحاقیه تجارت آزاد بین دو کشور امضا شده و فقط بحث مصوبات مجلس مانده است. در صورت اجرایی شدن تجارت آزاد دیگر مشکلی نخواهیم داشت.

شاه حسینی با بیان اینکه منطقه آزاد تجاری ارس هم معرفی شده است، گفت: توافقنامه‌های بیمه‌ای امضا شده و موافقت نامه‌های مربوط به مبادله بر اساس تهاتر و ارزهای ملی هم امضا شده اما بلااستفاده مانده است.

وی اظهار کرد: اگر در حال حاضر که رقبای سختی در سوریه نداریم به این کشور نرویم در آینده توسعه روابط اقتصادی دو کشور سخت‌تر می‌شود. هم اکنون زمان سرمایه گذاری در سوریه و تجارت با این کشور است. طرف سوری تمایل به انجام برنامه‌ها و شرکت‌های مشترک با ایران دارد.