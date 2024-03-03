سیل ویرانگر جان ۶ نفر را گرفت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، باران شدید در جنوب پرو باعث وقوع سیل مرگبار در آپوریماک شد که منجر به کشته شدن ۶ نفر شد.

مسؤولین روز یکشنبه اعلام کردند قربانیان که سوار یک وسیله نقلیه مشکی در حال حرکت بودند، در آب‌های مواج رودخانه چومبائو غرق شدند.

به گزارش رسانه‌های محلی، این حادثه فاجعه‌بار زمانی رخ داد که خودرو به همراه سرنشینان خود در جریان افزایش بی‌سابقه سطح آب ناشی از بارندگی‌های شدید در رودخانه چمبائو عرق شد.

پیامدهای سیل با واکنش سریع خدمات اورژانس محلی با هدف کاهش آسیب بیشتر و ارزیابی میزان خسارت وارده به مناطق آسیب دیده انجام شد. تلاش‌ها برای تخلیه و ارائه کمک به افراد در معرض خطر، با ورود دولت محلی و سازمان‌های بشردوستانه برای ارائه پشتیبانی و منابع، تسریع شده است.