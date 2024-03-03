حسین اکبریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای بیش از هفت هزار و ۵۰۰ متر لوله گذاری خط انتقال آب فاز (ج) مجتمع ۴۱ روستایی در تیران و کرون، اظهار داشت: در نتیجه این اقدامات هفت روستای بخش کَروَن عُلیا از آب پایدار بهره مند شدند؛ همچنین با انجام این عملیات دیگر نیازی به استفاده از دستگاه‌های حذف نیترات وجود ندارد.

وی تعداد کل انشعاب آب شهر و روستا در این شهرستان را ۳۲ هزار و ۵۳۲ فقره عنوان کرد و گفت: با هدف رفع بحران کم آبی در منطقه، چاه‌های سوران، جعفر آباد و مبارکه به خطوط انتقال آب متصل شده و ۲ هزار متر لوله گذاری چاه خمیران نیز انجام شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان، اجرای سامانه تله متری مخزن و ایستگاه پمپاژ مجتمع ۴۱ روستایی، تله متری مخزن ۲ هزار متر مکعبی روستای میر آباد و کلنگ زنی اجرای پروژه آبرسانی به هشت روستای رضوانیه را از دیگر اقدامات صورت گرفته در منطقه تیران و کرون برشمرد.

اکبریان افزود: همچنین با هدف توزیع عادلانه آب، ۲۰ دستگاه فشار شکن در روستاهای دره بید، آبگرم، حسین آباد، علی آباد، سوران، قاسم آباد، حسن آباد وسطی، افجان، مهدی آباد، مبارکه، تندران، هومان، ورپشت و شهرهای تیران و عسگران نصب و راه اندازی شدند.