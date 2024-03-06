حجاب نقطه مقابل طرح شیطان برای بردگی انسان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدهادی حسنزاده عضو خانه طلاب جوان در یادداشتی اختصاصی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داد با طرح این پرسش مبنی بر اینکه چرا حجاب چنین مغضوب طواغیت است نوشت:
اگر توحید را روح احکام الهی بدانیم، هیچ حکمی از احکام شریعت اسلام را نخواهیم یافت که از مبارزه تهی باشد، چرا که توحید به معنی «نفی عبودیت غیر خدا »[۱] ست و «نفی» لاجرم به مبارزه منجر خواهد شد.
«توحید مثل روحی در کالبد تمام مقررات اسلامی هست. مثل هوای رقیق و لطیفی در تمام اجزای این ساختمان و پیکرهای که نامش اسلام است. مثل خون پاک و پاکیزه و صاف و تازهای در سراسر این کالبد و پیکری که نامش اسلام و دین است؛ در همه مویرگها حتی یک دانه حکم را در اسلام شما نمیتوانید پیدا کنید که رنگی و نشانی از توحید در آن نباشد .»[۲]
انسان موحد بهمقتضای فطرتِ بینهایت طلب و خدا جوی خود در مسیر یکی شدن گام برمیدارد؛ چه اینکه بینهایت یکی بیش نیست و انسان برای رسیدن به آن بینهایت باید یکی شود و تمام قوای ظاهری و باطنی خود، یعنی قلب، فکر و اعضا و جوارح خود را به یک کانون (بینهایت مطلق) متوجه سازد؛ «ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً رَجُلاً فیهِ شُرَکاءُ مُتَشاکِسُونَ وَ رَجُلاً سَلَماً لِّرَجُلٍ هَل یَستَویانِ مَثَلاً »[۳]. لذا در این مسیر لاجرم باید از معبودهای متعدد اجتناب کرده، آنان را نفی نماید؛ «قُل یا أهلَ الکِتابِ تَعالَوا إلی کَلِمَةٍ سَواءٌ بَینَنا وَ بَینَکُم ألّا نَعبُدَ إلّا اللَّهَ وَ لانُشرِکَ بِهِ شَیئا وَ لا یَتَّخِذَ بَعضُنا بَعضا أربابا مِن دونِ اللّه »[۴] نفی اطاعت از شیاطین جنی و انسی، نفی پذیرش الههی حقیقی و مجازی! و…؛ نفی فرمان پذیری از هر آنچه غیر اوست، هر چه غیر بینهایت.
ایبسا چنین انتظار میرفت که حجاب نیز بمانند سایر احکام شریعت محمدی و به همان میزان _از آن رو که حکمی توحیدی است_ آماج حملات شیطان (نیروی شر انگیز خارج از نفس آدمی )[۵] قرار گیرد؛ یعنی فیالمثل دشمن در تقابل باحجاب همان کُنَد که در مبارزه با نماز یا روزه کرده. اما آنچه در صحنه نبرد از نفرت جبهه کفر نسبت به حجاب دیده میشود بسیار بیشتر از انزجار او از نماز، روزه یا سایر احکام توحیدی اسلام است. چرا؟!
ترویج هرزگی، ترفند دمدستی طواغیت _خاصه طواغیت مدرن_ در به بردگی کشیدن ملتهاست؛ آنها با ترویج فساد _که بیحجابی و اختلاط بیقید زن و مرد شعبهای مهم از آن است_ مقاومت جوامع را میشکنند، کرختی و سستی را در جانِ مبارزه جوی آنان میدوانند و این کار را در آشکارترین صورت خود، همانند آنچه در ایرانِ دورهی پهلوی، تحت عنوان کشف حجاب رخ داد، به انجام میرسانند.
امروزی روز این ترفند در سرکوب جنبشهای عدالتخواهانه در غرب، به کار گرفته میشود؛ ترفند مشغولیت، هرزگی و غفلت. کریس هِجِز نویسنده آمریکایی در کتاب «امپراتوری توهم» در نقد فرهنگ رایج آمریکایی مینویسد: «کیش مشغولیت، فروپاشی واقعی فرهنگ را پنهان میدارد، بیمعنی بودن و خالی بودن زندگیهای شخصی ما را میپوشاند، ما را به سمت مصرف مقلدانه سوق میدهد و پرسشهای اخلاقی برآمده از بیعدالتی اجتماعی فزاینده، نابرابری رو به رشد، جنگهای امپراتورمآبانه پرهزینه، فروپاشی اقتصادی و فساد سیاسی را منحرف میکند… ما همچنان که در باتلاقی سیاسی و اقتصادی فرو میرویم هنوز با سایههای سلولوئیدی روی دیوار تاریک غار افلاطون کنترل میشویم، فریب داده میشویم، و سرگرم و مشغول میشویم. رؤیای فرهنگ شهرت فقط برای سرگرم کردن ما طراحی نشده است، بلکه طراحیشده است تا ما را بازدارد از اینکه دست به حمله متقابل بزنیم .»[۶]
حجاب اسلامی دقیقاً نقطهی مقابل این طرح طاغوتی است؛ نقطه مقابل طرح شیطان برای بردگی انسان. حکم شریف حجاب روابط زنان و مردان یک جامعه را در متعادلترین شکل خود حفظ میکند و با مراقبت از امنیت روانی جامعه، آزادگی، عدالتخواهی و استکبارستیزی جامعهی توحیدی را تضمین مینماید. پس بیسبب نیست که شیطان چنین حجاب را مغضوب میدارد، چراکه حجاب مصداق بارزی است از نفی عبودیت غیر خدا در کالبد شریعت.
[۱] - طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، جلسه ۱۱
[۲] - همان، جلسه ۸
[۳] - سوره مبارکه زمر، آیه ۲۹
[۴] - سوره مبارکه آلعمران، آیه ۶۴
[۵] - این تعریف از «شیطان» در کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن آمده است.
[۶] - امپراتوری توهم، ص ۶۷
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