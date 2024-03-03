به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب سلیمانی در حاشیه بازدید از مناطق درگیر سیلاب جنوب سیستان و بلوچستان گفت: ۱۰۰ دستگاه ماشین آلات به صورت زمینی در حال خدمات رسانی به سیل زدگان سیستان و بلوچستان هستند و از روز گذشته نیز ۲ بالگرد برای خدمات رسانی فعال شده است.

دبیرکل جمعیت هلال احمر کشور با بیان اینکه خدمات رسانی به مردم درگیر سیل سیستان و بلوچستان به بهترین نحو و بدون هیچ مشکلی در حال انجام است، افزود: ۱۵ سوتی پرواز از روز گذشته تاکنون برای ارسال بسته‌های غذایی و خدمات مورد نیاز در مناطق سخت گذر این استان انجام شده است.

وی تصریح کرد: با توجه به هشدار هواشناسی مبنی بر تداوم بارندگی در سیستان و بلوچستان تدابیر لازم برای خدمات رسانی مطلوب و پیشگیری از وقایع احتمالی در منطقه اندیشیده شده است و نگرانی از حیث وجود ندارد.