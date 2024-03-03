به گزارش خبرنگار مهر، نشست شانزدهمین سال جایزه معماری ایران با حضور هیأت داوری پیش از ظهر امروز در خانه شعر و ادبیات برگزار شد.

در این برنامه، احمد زهادی دبیر این جایزه گفت: قرار است شانزدهمین دوره این جایزه در محورهای معماری، معماری منظر، معماری داخلی، حفاظت و احیا شهر و محله برگزار شود.

وی گفت: سال‌ها روی جایزه معماری کار کردیم همیشه توجه پروژه‌ها فقط به فضا بود و باید به معماری داخلی توجه می‌شد بعد از چند سال فقط به معماری پروژه معطوف شد اما گفتیم آن را تغییر داده نامش را معماری ایران گذاشتیم. اما امسال اینها را تفکیک کردیم و گفتیم پروژه معماری داخلی، شهر و منظر و حفاظت و مرمت و احیا را داشته باشیم و از ابتدا پروژه‌ها هر کدام در جای خود بررسی شود.

شهاب میرزاییان از معماران و داوران نیز بیان کرد: شاید از ۲۴ ساعت شبانه روز ۲۰ ساعت در فضای معماری می‌گذرد. ما همیشه می‌شنویم که معماری قدیمی ما با ارزش بوده است اما دیگر امتداد نداشته است هر چند که در دوره معاصر کارهای خوبی هم انجام می‌شود.

وی گفت: جوایزی که در حوزه معماری برگزار می‌شود اعتبارشان را از برگزار کنندگان و داوران می‌گیرند. امسال پروژه‌هایی که معرفی می‌شوند در فضای پرسش و پاسخ مورد بررسی قرار می‌گیرد و آموزش در سطح بزرگ‌تری انجام خواهد شد. مهم است که بدانیم یک پروژه چه پرسشی مطرح کرده است.

وی افزود: خیلی وقت‌ها تأثیر پروژه‌های شهری را نادیده می‌گیریم امسال این اتفاق برعکس افتاده است اینکه چه پروژه‌ای چه پارامترهایی را در نظر گرفته در این دوره از مسابقه مهم است.

رفیعی یکی از اعضای داوری این جایزه با بیان اینکه جوایز در هر زمینه و رشته‌ای تأثیرگذار هستند گفت: کار جوایز این هست که آن مدل کارها را بالا ببرد. گاهی این جوایز اعتبار دارند و لزوماً نقدی نیستند.

مصطفی امیدبخش نیز با بیان اینکه دغدغه ما تبیین جایگاه معماری در کشور است گفت: ما نیاز داریم که رسانه‌ها آگاهی مردم را در زمینه معماری و جوایز معماری و پروژه‌های برتر بالا ببرند. بالابردن آگاهی بین معماران نیز با فعالیت مجله‌های تخصصی، کارگاه‌ها و همین مسابقات انجام می‌شود.

یاسر جعفری از معماران کشور درباره بخش مرمت و احیا که برای اولین بار در این جایزه مطرح شده است گفت: این جایزه به صورت مستقل و با تاکید به حفاظت، مرمت و احیای بناها و فضاهای با ارزش معماری به عنوان یکی از موضوعات مستقل در جایزه معماری ایران برگزار می‌شود.

وی گفت: در موضوع حفاظت نه تنها الگوهای با ارزش کشورمان را معرفی می‌کند بلکه این مهم را فرهنگ سازی و در این جهت ترغیب خواهد کرد. شرکت کنندگان می‌توانند در این جایزه در موضوع حفاظت، مرمت و احیای بناها و فضاهای تاریخی میراث فرهنگی کشور در گروه‌های دسته بندی شده شرکت کنند از جمله ابنیه شهری و ابنیه عمومی تاریخی، طراحی شهری، بناهای روستایی و طراحی ابنیه میان افزا. این گروه شامل مرمت ابنیه‌ای است که ساختمان فاقد قدمت یا ارزش سبکی یا ارزش یادمانی ویژه ای است ولی با مداخله‌ای معمارانه عملکرد بهتر و ارزش‌های معماری ویژه به بنا اضافه می‌شود.

جعفری بیان کرد: در این بخش به روستاهایی که سال‌ها خالی از سکنه بوده‌اند ولی الان به واسطه انجمن‌ها و گروههای مختلف حمایت می‌شوند نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند.

در ادامه، شادی عزیزی بیان کرد: شهر و معماری از هم خط کشی می‌شود معماری را به معمار و کارهای شهری را به شهرسازان می‌سپارند در حالی که معماران معروف دنیا با تئوری خود در شهر هست که به مقام اصلی خود دست پیدا کرده‌اند.

وی افزود: در این جایزه پروژه‌هایی شهری یا فضای عمومی یا پیاده راه‌هایی که طراحی می‌شود می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد. قسمت بعد تکنولوژی و شهر هست در نتیجه یکی از محورها را همین قرار دادیم.

شیرین صمدیان هم گفت: در حوزه معماری و شهرسازی آنچه توجه می‌شود این است که محور توسعه ما انسان هست و هر اندازه بتوان به نیازهای انسان پاسخ داد هم در معماری هم در شهرسازی موفق تر هستیم.

در بحث طراحی شهری با طیف گسترده‌ای از انسان‌ها با نظرات مهم رو به رو هستیم این جایزه نگاهی نو به معنای دارد که به آن کمتر توجه شده است. در خیلی از طراحی شهری، مردم در نظر گرفته نمی‌شوند.

صمدیان افزود: شاید زمانی فضاهای شهری ممکن است با ایده‌های خاصی طراحی شده باشند اما بعد از چند سال می‌بینیم، متروکه شده‌اند، چون نیازهای اقتصادی در آنها دیده نشده و برای مردم نبوده است.

بنابراین گزارش، ثبت نام برای شرکت در جایزه معماری ایران به صورت آنلاین خواهد بود و توضیح و ارائه طرح توسط شرکت کنندگان در جلسه داوری به صورت مستقل و زمان بندی ارائه خواهد شد. همچنین حضور همه علاقمندان (معماران، دانشجویان، کارفرمایان و …) در جلسه داوری آزاد است.

اما مرحله دوم داوری نیز حضور و با توضیحاتی توسط ارائه کنندگان انجام می‌گیرد. در واقع گزینش اولیه پروژه‌های شرکت کننده توسط نمایندگان هیئت داوری انجام خواهد شد و سپس لیست پروژه‌های کاندید (راه یافته) به مرحله دوم اعلام خواهد شد.

ارمغان احمدی، مصطفی امید بخش، هومن بالا زاده، یاسر جعفری، کامران حیرتی، کورش رفیعی، شیرین صمدیان، شادی عزیزی، شهاب میرزائیان(Chair داوری) ، آرش نصیری و نغمه همتیان که از معماران هستند، این جایزه را نیز داوری می‌کنند.

اسامی پروژه‌های پذیرفته شده جهت راهیابی و قضاوت در مرحله دوم یکم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ خواهد بود. تاریخ داوری دهم و یازدهم و مراسم اهدا جوایز بیستم و هفتم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در ساختمان کوشک واقع در اراضی عباس آباد تهران به صورت حضوری انجام می‌شود.