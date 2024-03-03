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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۵:۲۶

با اعلام نتیجه نهایی؛

«موسی احمدی» نماینده مردم جنوب استان بوشهر در مجلس دوازدهم شد

«موسی احمدی» نماینده مردم جنوب استان بوشهر در مجلس دوازدهم شد

بوشهر- فرماندار کنگان گفت: با اعلام نتیجه نهایی انتخابات جنوب استان بوشهر «موسی احمدی» نماینده مردم جنوب استان بوشهر در مجلس دوازدهم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد غریبی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طبق قانون انتخابات یکی از شرایط ورود به مجلس کسب ۲۰ درصد آرای مأخوذه صحیح است که «موسی احمدی» با کسب ۱۹ هزار و ۱۶۵ رأی از مجموع ۸۳ هزار و ۳۴۲ رأی توانست بیش از ۲۰ درصد کل آرای صحیح را به دست بیاورد.

فرماندار شهرستان کنگان افزود: بنابراین انتخابات در این حوزه به دور دوم نکشید و «موسی احمدی» نماینده مردم در مجلس دوازدهم است.

وی گفت: کل آرای مأخوذه در این حوزه ۹۶ هزار و ۵۶۶ رأی و تعداد آرای صحیح مأخوذه ۸۳ هزار و ۳۴۲ رأی است.

وی ادامه داد: در آگهی اول که اطلاع رسانی شد که بع صورت سیستمی بوده و کل آرای مأخوذه فقط ذکر شده بود که هیچ عمدی در کار نبوده و در آگهی دوم به صورت دستی با حضور شورای نگهبان اصلاح شد و مجدد جهت شفاف سازی اطلاع رسانی شد.

وی در پایان از کاندیداها و شور انتخاباتی در یک فضای سالم و در کنار یکدیگر برای کمک به حوزه جنوب استان تقدیر کرد.

کد مطلب 6044909

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