۱۰ معتاد متجاهر در شاهرود دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در ستاد فرماندهی انتظامی شاهرود از دستگیری ۱۰ معتاد متجاهر در این شهرستان خبر داد و ابراز کرد: این افراد در پاکسازی پاتوق‌های آلوده به مواد مخدر شهرستان دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه پلیس در راستای اجرای طرح امنیت محله محور پاتوق‌های آلوده در شاهرود را منهدم می‌کند، افزود: ۱۸ اتباع بیگانه فاقد مجوز قانونی نیز در این طرح دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شاهرود همچنین ادامه داد: از متهمان مقادیری انواع مواد مخدر از نوع سنتی و صنعتی کشف و ضبط شد.

شائینی از مردم خواست تا در صورت مشاهده مواردی از این دست مراتب را با ۱۱۰ در میان بگذارند و افزود: اجرای طرح امنیت محله محور در راستای افزایش رضایت مندی مردم شهرستان اجرایی می‌شود.

وی اجرای طرح امنیت محله محور را از جمله مطالبات مردم شهرستان شاهرود از پلیس دانست.