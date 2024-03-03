به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسام علیرضایی، در اجلاس معاونان درمان وزارت بهداشت در تهران، گفت: در حال حاضر شاخص اهدای عضو در کشور ۱۳.۴ در هر یک میلیون نفر است که نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه راه اندازی و توسعه دیالیز صفاقی مورد تاکید ماست، افزود: افزایش تعرفه نیروی انسانی، اعمال سیاست‌های تشویقی، ارتقای کیفیت و استاندارد سازی و در اختیار داشتن فضا از جمله اقدامات مورد نیاز توسعه این مراکز است.

علیرضایی از ابلاغ بخشنامه «تعالی نظام ارائه خدمات توانبخشی» خبر داد و بیان داشت: ایجاد و ارتقای واحد بازتوانی (توانبخشی) قلبی و ریوی، کلینیک توانبخشی (فیزیوتراپی، کاردرمانی و گفتار درمانی) در بیمارستان‌های عمومی بالای ۱۰۰ تخت دارای بخش‌های مرتبط، واحد فیزیوتراپی در بیمارستان‌های زیر ۱۰۰ تخت (بالای ۶۴ تخت) و ایجاد بخش توانبخشی بستری بزرگسالان، در این آئین نامه مورد تاکید قرار گرفته است.

رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزارت بهداشت در خصوص کلینیک‌های توانبخشی راه اندازی شده، گفت: موافقت اصولی برای ۱۷۵ تخت بستری جدید توانبخشی بزرگسالان صادر شده است. همچنین ۱۴ واحد گفتار درمانی، ۱۰ واحد فیزیوتراپی، ۱۰ واحد کاردرمانی راه اندازی و ۴ بخش بازتوانی قلبی در زمینه ارتقای خدمات توانبخشی در کشور راه اندازی شده است.

علیرضایی افزود: بر اساس ماده ۴۱ قانون جوانی جمعیت مبنی بر تجهیز یا راه اندازی حداقل یک مرکز تخصصی درمان ناباروری سطح دو در دانشگاه‌های علوم پزشکی تاکنون ۷۷ مرکز سطح دو ناباروری در کشور جهت دسترسی به خدمات تخصصی سطح دو فعال شده است.

رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزارت بهداشت اظهار کرد: تمامی واحدهای شناسایی و فراهم آوری اعضا و بخش‌های پیوند اعضا در کشور برحسب مورد، در ایام نوروز به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

وی با اعلام اینکه تمام اورژانس‌های مراکز تخصصی درمان سرطان در ایام تعطیلات فعال هستند، خاطرنشان کرد: به منظور عدم وقفه در درمان بیماران لازم است کلیه مراکز شیمی درمانی و پرتو درمانی دولتی پاسخگوی تمام مراجعان بوده و در بخش خصوصی با فعالیت حداقل یک سوم تعداد تخت‌های شیمی درمانی سرپایی (حداقل ۲ روز در هفته) خدمات لازم ارائه شود.

علیرضایی با تاکید بر اینکه دانشگاه‌های علوم پزشکی باید در مورد مراکزی که ایام تعطیلات نوروز امکان ارائه خدمات تشخیصی، تخصصی و درمانی سرطان را دارند، به عموم مردم اطلاع رسانی کنند، گفت: در هر دانشگاه حداقل یک مرکز دندانپزشکی شبانه روزی دولتی و درکلان شهرها علاوه بر مراکز دولتی، حداقل ۲ مرکز دندانپزشکی شبانه روزی خصوصی در ایام نوروز باید فعالیت داشته باشند و اطلاع رسانی لازم در این زمینه نیز انجام شود.

*محمدرضا حسین نژادی