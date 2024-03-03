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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۵:۵۰

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی خبر داد؛

بهره مندی ۵۲ هزار نفر از منبع تامین آب سد کمال صالح شهرستان شازند

بهره مندی ۵۲ هزار نفر از منبع تامین آب سد کمال صالح شهرستان شازند

اراک- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی گفت: ۵۲ هزار نفر از منبع تامین آب سد کمال صالح در شهرستان شازند برخوردار خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله عباسی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شهرهای شازند و آستانه و ۱۱ روستا در این شهرستان از نعمت آب سد کمال صالح در آینده‌ای نزدیک بهره مند می‌شوند.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی با اشاره به بهره برداری از پروژه شهید سلیمانی در شهرستان شازند گفت: ساخت یک باب تصفیه خانه آب با ظرفیت ۱۲۰ لیتر بر ثانیه، احداث دو باب مخزن ذخیره آب با ظرفیت ۲ هزار متر مکعب، اجرای ۳۷.۵ کیلومتر خط انتقال و احداث یک باب ایستگاه پمپاژ آب از جمله اقداماتی است که در راستای اجرای این پروژه انجام و در آینده‌ای نزدیک وارد مدار بهره برداری خواهد شد.

وی تأمین آب شرب سالم و بهداشتی در شهرها و روستاهای استان مرکزی را یکی از رسالت‌های اصلی مجموعه آب و فاضلاب دانست و افزود: با بهره برداری از این پروژه جمعیتی بالغ بر ۵۱۷۵۳ نفر از منبع تأمین آب سد کمال صالح برخوردار خواهند شد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی هزینه اجرای این پروژه را ۱,۴۵۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: ۵۲ هزار نفر از منبع تأمین آب سد کمال صالح در شهرستان شازند برخوردار خواهند شد.

کد مطلب 6045006

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