بهره مندی ۵۲ هزار نفر از منبع تامین آب سد کمال صالح شهرستان شازند

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله عباسی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شهرهای شازند و آستانه و ۱۱ روستا در این شهرستان از نعمت آب سد کمال صالح در آینده‌ای نزدیک بهره مند می‌شوند.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی با اشاره به بهره برداری از پروژه شهید سلیمانی در شهرستان شازند گفت: ساخت یک باب تصفیه خانه آب با ظرفیت ۱۲۰ لیتر بر ثانیه، احداث دو باب مخزن ذخیره آب با ظرفیت ۲ هزار متر مکعب، اجرای ۳۷.۵ کیلومتر خط انتقال و احداث یک باب ایستگاه پمپاژ آب از جمله اقداماتی است که در راستای اجرای این پروژه انجام و در آینده‌ای نزدیک وارد مدار بهره برداری خواهد شد.

وی تأمین آب شرب سالم و بهداشتی در شهرها و روستاهای استان مرکزی را یکی از رسالت‌های اصلی مجموعه آب و فاضلاب دانست و افزود: با بهره برداری از این پروژه جمعیتی بالغ بر ۵۱۷۵۳ نفر از منبع تأمین آب سد کمال صالح برخوردار خواهند شد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی هزینه اجرای این پروژه را ۱,۴۵۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: ۵۲ هزار نفر از منبع تأمین آب سد کمال صالح در شهرستان شازند برخوردار خواهند شد.