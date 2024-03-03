«مهدی اقراریان» دبیر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی در تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه این شورا برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تهران، اظهار کرد: در روزهای آتی، جلساتی در این زمینه برگزار خواهیم کرد و تصمیم‌مان را اعلام می‌کنیم.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر ائتلاف مجدد «شورای ائتلاف» و «جبهه پایداری» گفت: این موضوع منوط به تصمیم جلسات آینده شورای ائتلاف است.

اقراریان گفت: در حال حاضر ۱۰ نفر از اعضای شورای ائتلاف، در میان نامزدهای راه‌یافته به دور دوم انتخابات تهران هستند که باید ببینیم لیستی متشکل از آن ۱۰ نفر ارایه خواهیم داد یا اشخاص دیگری هم اضافه می‌شوند.