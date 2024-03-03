به گزارش خبرگزاری مهر، حسین بادامکی معاون امور ورزشی باشگاه در گفتگو با سایت رسمی باشگاه پرسپولیس اظهار داشت: اعضای باشگاه، بیش از پیش با تلاش شبانه روزی سعی دارند تا بهترین امکانات را برای اعضای تیم و حمایت از آنها ایجاد کنند.

وی افزود: بی شک اگر امور جاری باشگاه و تجهیز تیم به دور از بدهی‌های گذشته بود، قطعاً هیچ مشکلی از نظر مالی و پرداخت‌ها وجود نداشت چرا که اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل باشگاه دائماً درگیر مباحثی هستند که پیش از این در باشگاه اتفاق افتاده است.

بادامکی ادامه داد: به زودی قرار است مدارک زیادی به جهت صدور مجوز حرفه‌ای مورد بررسی قرار بگیرد. هواداران پرسپولیس در سرتاسر جهان توقع دارند این تیم بزرگ بدون هیچ مشکلی مجوز لازم را برای حضوری شایسته در رقابت‌های آسیایی مثل فصل قبل کسب کند. از این رو باید برای دوری جستن از محرومیت‌ها و کسب مجوزهای لازم در ادامه مسیر حرفه‌ای‌سازی، درآمدها، برای این بدهی‌ها هزینه شود اما به نظر می‌رسد گروهی از این موضوع نیز گلایه دارند!

حسین بادامکی در خصوص اتفاقات رختکن پرسپولیس در اصفهان تصریح کرد: متأسفانه موارد و مسائلی خارج از ورزش، حاشیه‌هایی را برای باشگاه‌ها، تیم‌ها، اعضای کادر فنی و بازیکنان ایجاد می‌کند. ورزش یعنی صلح و لذت از فعالیت‌های جوانان کشورمان که با ریاضت و تلاش سعی می‌کنند دل هواداران خود را شاد کنند. وقتی چنین مواردی مشاهده و مطرح می‌شود، روح ورزش آزرده خواهد شد. قطعاً باشگاه‌های حرفه‌ای و ریشه‌داری مثل پرسپولیس و همین طور ذوب آهن برای ارائه بهترین بازیکنان و زیباترین بازی‌ها به میدان می‌روند و نباید اجازه داد چنین حاشیه‌هایی، این رشته زیبا را به چالش بکشد.

بادامکی در ادامه گفت: همانطور که مسؤولان فدراسیون، سازمان لیگ و دیگر عوامل فوتبال پیگیر این موضوع هستند، باشگاه پرسپولیس از همان ابتدا پیگیر این موضوع بود و اصرار به روشن شدن چنین موضوعاتی دارد.

معاون امور ورزشی پرسپولیس در خصوص پخش و عنوان برخی برنامه‌های رسانه‌ای در مورد بدهی‌های گذشته باشگاه نیز اضافه کرد: متأسفانه به این حواشی که هر چند وقت یک بار از طریق برخی افراد و صدا و سیما ایجاد می‌شود عادت کرده‌ایم. در حالی که توقع می‌رود به جای اتهام زدن و زیر سوال بردن مدیران وقت و گمانه زنی‌های غیر حرفه‌ای، علت انعقاد چنین قراردادهایی را بررسی کرده و با مسببان این بدهی‌ها برخورد شده و البته از کسانی که این بدهی‌ها را متقبل شده و آن را پرداخت می‌کنند نیز حمایت شود اما شاهدیم که به شکل کاملاً غیر منصفانه‌ای به دنبال مقصر جلوه دادن وارثان این بدهی‌ها هستند که این موضوع کاملاً بی‌انصافی است. چرا که اگر این بدهی‌ها نبود، باشگاه درآمدهای خود را صرف تیم و تجهیزات تیم می‌کرد. البته برای ما و هواداران پرسپولیس این موضوع جالب است که بسیاری از باشگاه‌های لیگ برتری مشکلات زیادتر و عمیق‌تری نسبت به پرسپولیس دارند اما هیچ وقت به مشکلات آنها پرداخته نمی‌شود و در عوض کوچک‌ترین مسائل درون تیمی و درون باشگاهی پرسپولیس زیر ذره بین برخی رسانه‌ها و همین طور رسانه ملی است.

پیشکسوت خوش نام پرسپولیس در پاسخ به این سوال که دلیل ایجاد چنین حواشی چیست؟ گفت: این موضوعی قدیمی است. از قبل و حتی همان زمانی که خودم پیراهن پرسپولیس را می‌پوشیدم تا به امروز هر وقت پرسپولیس در میدان، عملکرد خوبی داشته و از نظر فنی کمتر می‌شد در زمین فوتبال جلوی تیم را گرفت، سعی می‌شد با ایجاد حواشی در داخل زمین و ایجاد اختلاف بین باشگاه و تیم، بین بازیکنان و حتی بین مربیان روند موفقیت‌آمیز پرسپولیس را متوقف کنند. از این رو باید با چنین مسائلی، هوشیارانه برخورد کرد و خوشبختانه هم بازیکنان ما آن قدر میدان دیده هستند و هم هواداران پرسپولیس آن قدر به پختگی رسیده‌اند که دیگر این جریان‌های حاشیه‌ای نمی‌تواند مشکلی را ایجاد کند.