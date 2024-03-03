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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۲۰:۱۴

بیانیه پایانی نشست وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس درباره غزه

بیانیه پایانی نشست وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس درباره غزه

وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه پایانی نشست خود حمله‌های رژیم صهیونیستی به نوار غزه را محکوم کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سما نیوز، وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه نشست پایانی خود ضمن محکوم‌نمودن حمله‌های رژیم صهیونیستی به نوار غزه، بر حمایت این کشورها از ملت فلسطین تاکید کردند.

در ادامه این بیانیه آمده است: ما خواهان آتش‌بس و توقف فوری عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه هستیم. جامعه بین‌الملل باید موضعی جدی و قاطع در قبال آتش‌بس در نوار غزه اتخاذ کند.

همچنین وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس پذیرش هرگونه توجیه و بهانه برای ادامه حمله‌های رژیم صهیونیستی به نوار غزه را رد کردند و افزودند: اسرائیل سیاست مجازات جمعی علیه ساکنان بی‌پناه نوار غزه را در پیش گرفته است.

در ادامه این بیانیه آمده است: ما اقدامات اسرائیل در راستای آواره‌سازی ساکنان غزه یا کوچاندن آنان را نمی‌پذیریم. اسرائیل باید تدابیر دادگاه کیفری بین‌المللی برای جلوگیری از کشتار جمعی ملت فلسطین را اجرا کند.

کد مطلب 6045234

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    نظرات

    • IR ۲۲:۱۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
      0 0
      پاسخ
      این کشورها به جای محکومیت چه اقدام عملی انجام میدهند اگرداعملا کاری به درد بخور انجام میدهند قابل قبول است ودر غیر این صورت فایدهای ندارد به خصوص اگر کمکعملی به صهیونیستها کنند وبه صورت زبانی ودروغ از مظلومان فلسطینی

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