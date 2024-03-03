هلاکت یک نظامی صهیونیست دیگر در نوار غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد که یک نظامی صهیونیست دیگر در نبردهای جاری در نوار غزه میان مبارزان مقاومت فلسطین و نظامیان ارتش این رژیم به هلاکت رسیده است.
بر این اساس ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که یک نظامیان صهیونیست عضوگردان ۱۷ تیپ «بیسلماخ» در نبردهای جاری در خانیونس واقع در جنوب نوار غزه به دست مبارزان مقاومت فلسطین به هلاکت رسیده است.
ارتش رژیم صهیونیستی به هلاکت ۵۸۶ نظامی صهیونیست از هفتم اکتبر سال گذشته میلادی و آغاز عملیات طوفان الاقصی تاکنون اذعان کرده است. ۲۴۶ نفر از این نظامیان صهیونیست در نبردهای زمینی در نوار غزه به دست مبارزان مقاومت فلسطین به هلاکت رسیدهاند.
همچنین رسانههای رژیم صهیونیستی اذعان کردند که در ۲ روز گذشته ۴ نظامی عضو تیپ «بیسلماخ» ارتش رژیم صهیونیستی در نبردهای نوار غزه به هلاکت رسیده و دهها نظامی صهیونیست دیگرِ عضو این تیپ نیز زخمی شدهاند.
تیپ «بیسلماخ» از آغاز ماه جاری میلادی و پس از عقبنشینی تیپ چتربازان ارتش این رژیم در خانیونس در حال جنگ است.
گفتنی است ایندست آمارها در حالی از سوی ارتش رژیم صهیونیستی مطرح میشود که شمار دقیق نظامیان صهیونیست کشته و زخمیشده به دست مبارزان مقاومت در غزه بسیار فراتر از آمار اعلامی از سوی ارتش این رژیم است و رژیم صهیونیستی در تلاش است با پنهانداشتن شمار دقیق تلفات خود از فشارهای محافل سیاسی صهیونیستی و شهرکنشینان صهیونیست بگریزد و روی شکستهای خود سرپوش بگذارد.
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