نایب قهرمانی مریم طوسی در مسابقات دوومیدانی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی، مریم طوسی دونده دوهای سرعت و شناخته شده کشورمان در جریان برگزاری یک مسابقه رسمی در شهر کالیفرنیا کشور آمریکا در رقابت ماده ۲۰۰ متر دوم شد و عنوان نایب قهرمانی را کسب نمود.



بر همین اساس، طوسی موفق شد در اولین مسابقه فصل خود با ثبت زمان ۲۳.۲۱ ثانیه پس از رقیبش از کشور میزبان از خط پایان عبور کند و عنوان نایب قهرمانی این رقابت‌ها را به دست آورد.



گفتنی است، مریم طوسی که مدتی است در کشور آمریکا به سر می‌برد در این مسابقه با این زمان حد نصابی بهتر از رکورد ملی را که در اختیار خودش است به ثبت رساند اما به دلیل سرعت وزش باد (۳.۱+) ثبت رسمی نخواهد شد.



لازم به ذکر است، رکورد ملی ماده ۲۰۰ متر بانوان کشورمان با زمان ۲۳.۴۶ ثانیه دراختیار خود مریم طوسی است.