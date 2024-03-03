به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله احمد جنتی در ابتدای جلسه امروز (یکشنبه) این شورا با تجلیل از حضور مردم پای صندوق‌های رأی در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: مردم ایران اسلامی جلوه دیگری از مردم‌سالاری دینی به تصویر کشیدند.

وی خاطرنشان کرد: حضور مسئولانه مردم را قدر می‌نهیم و امیدواریم با تلاش روزافزون مسئولان، مشکلات کشور با سرعت بیشتری کاهش یابد.

دبیر شورای نگهبان خطاب به منتخبان ملت بیان کرد: کسانی که با رأی مردم به مجلس راه پیدا می‌کنند مدیون این مردم شریف هستند و باید تمام توان خود را برای خدمت به مردم به‌کار گیرند. امیدواریم منتخبان بتوانند گره‌گشای مشکلات باشند.

آیت‌الله جنتی در ادامه از همه سازمان‌ها و افرادی که در طول چندماه گذشته برای تأمین امنیت انتخابات و برگزاری انتخابات سالم تلاش کردند، تشکر کرد و گفت: شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر انتخابات، با همراهی شبکه مردمی نظارت تمام توان خود را به کار گرفت تا تمام مراحل انتخابات در چارچوب موازین قانونی برگزار شود و همچون همیشه خود را ملتزم به پاسداری از آرا مردم دانست.

وی همچنین اعلام کرد: شورای نگهبان در روزهای آینده شکایات دریافتی از حوزه‌های انتخابیه را بررسی خواهد کرد و ان‌شاءالله نتایج این بررسی‌ها در سریع‌ترین زمان ممکن به اطلاع مردم خواهد رسید.

آیت‌الله جنتی همچنین رحلت عالم ربانی و مجاهد و یار و یاور مقام معظم رهبری مرحوم آیت‌الله امامی کاشانی را خدمت امام عصر (عج)، رهبر معظم انقلاب، ملت شریف ایران و همه دلدادگان به ایشان تسلیت گفت.

وی مرحوم آیت‌الله امامی کاشانی را از جمله السابقون در عرصه انقلاب و مجاهدت برشمرد و یادآور شد: ایشان عمر شریف خود را در راه اعتلای انقلاب اسلامی سپری کرد که از جمله فعالیت‌های ارزشمند ایشان عضویت در شورای نگهبان، نمایندگی مردم در مجلس خبرگان رهبری و امامت جمعه تهران بود.

دبیر شورای نگهبان در پایان گفت: مرحوم آیت الله امامی کاشانی همیشه در صراط مستقیم قدم برداشت و ان‌شاءالله همه ما نیز تا آخرین لحظه حیات از مسیرحق خارج نشویم.