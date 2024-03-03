  1. سیاست
  2. مجلس
۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۲۲:۰۲

آیت الله جنتی:

کسانی که به مجلس راه می‌یابند مدیون مردم هستند

کسانی که به مجلس راه می‌یابند مدیون مردم هستند

دبیر شورای نگهبان گفت: کسانی که با رای مردم به مجلس راه پیدا می‌کنند مدیون این مردم شریف هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله احمد جنتی در ابتدای جلسه امروز (یکشنبه) این شورا با تجلیل از حضور مردم پای صندوق‌های رأی در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: مردم ایران اسلامی جلوه دیگری از مردم‌سالاری دینی به تصویر کشیدند.

وی خاطرنشان کرد: حضور مسئولانه مردم را قدر می‌نهیم و امیدواریم با تلاش روزافزون مسئولان، مشکلات کشور با سرعت بیشتری کاهش یابد.

دبیر شورای نگهبان خطاب به منتخبان ملت بیان کرد: کسانی که با رأی مردم به مجلس راه پیدا می‌کنند مدیون این مردم شریف هستند و باید تمام توان خود را برای خدمت به مردم به‌کار گیرند. امیدواریم منتخبان بتوانند گره‌گشای مشکلات باشند.

آیت‌الله جنتی در ادامه از همه سازمان‌ها و افرادی که در طول چندماه گذشته برای تأمین امنیت انتخابات و برگزاری انتخابات سالم تلاش کردند، تشکر کرد و گفت: شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر انتخابات، با همراهی شبکه مردمی نظارت تمام توان خود را به کار گرفت تا تمام مراحل انتخابات در چارچوب موازین قانونی برگزار شود و همچون همیشه خود را ملتزم به پاسداری از آرا مردم دانست.

وی همچنین اعلام کرد: شورای نگهبان در روزهای آینده شکایات دریافتی از حوزه‌های انتخابیه را بررسی خواهد کرد و ان‌شاءالله نتایج این بررسی‌ها در سریع‌ترین زمان ممکن به اطلاع مردم خواهد رسید.

آیت‌الله جنتی همچنین رحلت عالم ربانی و مجاهد و یار و یاور مقام معظم رهبری مرحوم آیت‌الله امامی کاشانی را خدمت امام عصر (عج)، رهبر معظم انقلاب، ملت شریف ایران و همه دلدادگان به ایشان تسلیت گفت.

وی مرحوم آیت‌الله امامی کاشانی را از جمله السابقون در عرصه انقلاب و مجاهدت برشمرد و یادآور شد: ایشان عمر شریف خود را در راه اعتلای انقلاب اسلامی سپری کرد که از جمله فعالیت‌های ارزشمند ایشان عضویت در شورای نگهبان، نمایندگی مردم در مجلس خبرگان رهبری و امامت جمعه تهران بود.

دبیر شورای نگهبان در پایان گفت: مرحوم آیت الله امامی کاشانی همیشه در صراط مستقیم قدم برداشت و ان‌شاءالله همه ما نیز تا آخرین لحظه حیات از مسیرحق خارج نشویم.

کد مطلب 6045288

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • GB ۰۳:۱۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
      0 0
      پاسخ
      نه قربان. مدیون شما هستند.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه