به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسین احمد پور یکشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مسابقات شطرنج، نمایش حرکات ورزشی جت اسکی و پاراگلایدر، مسابقات دارت، تیر و کمان، شوتبال، مسابقات فریزبی، گل کوچک، بازی‌های رایانه‌ای و داژبال، مسابقات بسکتبال سه به سه و پنالتی، مسابقات پرس سینه از جمله این مسابقات است.

وی تصریح کرد: همچنین بیش از ۲۰ ورزش متفاوت به صورت همگانی در کنار ساحل خلیج فارس در میدان رئیسعلی دلواری به مناسبت شانزدهمین هفته نکوداشت بوشهر در حال برگزاری است.

رئیس سازمان فرهنگی، هنری و ورزشی شهرداری بندر بوشهر خاطرنشان کرد: از خانواده‌های بوشهری برای حضور در این برنامه دعوت می‌کنیم.