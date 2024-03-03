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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۲۳:۰۵

به مناسبت هفته نکوداشت بوشهر؛

مسابقات ۱۰ رشته ورزشی در بوشهر برگزار می‌شود

مسابقات ۱۰ رشته ورزشی در بوشهر برگزار می‌شود

بوشهر- رییس سازمان فرهنگی، هنری و ورزشی شهرداری بندر بوشهر گفت: مسابقات ۱۰ رشته ورزشی متفاوت به صورت حرفه‌ای در میدان رییسعلی دلواری به مناسبت شانزدهمین هفته نکوداشت بوشهر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسین احمد پور یکشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مسابقات شطرنج، نمایش حرکات ورزشی جت اسکی و پاراگلایدر، مسابقات دارت، تیر و کمان، شوتبال، مسابقات فریزبی، گل کوچک، بازی‌های رایانه‌ای و داژبال، مسابقات بسکتبال سه به سه و پنالتی، مسابقات پرس سینه از جمله این مسابقات است.

وی تصریح کرد: همچنین بیش از ۲۰ ورزش متفاوت به صورت همگانی در کنار ساحل خلیج فارس در میدان رئیسعلی دلواری به مناسبت شانزدهمین هفته نکوداشت بوشهر در حال برگزاری است.

مسابقات ۱۰ رشته ورزشی در بوشهر برگزار می‌شود

رئیس سازمان فرهنگی، هنری و ورزشی شهرداری بندر بوشهر خاطرنشان کرد: از خانواده‌های بوشهری برای حضور در این برنامه دعوت می‌کنیم.

مسابقات ۱۰ رشته ورزشی در بوشهر برگزار می‌شود

مسابقات ۱۰ رشته ورزشی در بوشهر برگزار می‌شود

کد مطلب 6045308

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