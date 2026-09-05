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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۳۳

آغاز هفته با یک مسابقه؛

برنامه دیدارهای امروز هفته ششم لیگ برتر فوتبال + جدول

برنامه دیدارهای امروز هفته ششم لیگ برتر فوتبال + جدول

لیگ برتر فوتبال امروز شنبه با انجام یک بازی وارد هفته ششم می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر امروز شنبه ۱۴ شهریور با انجام یک بازی پیگیر می‌ شود که طی آن تراکتور رو در روی گل گهر قرار می گیرد.

زمان بازی تراکتور و گل‌گهر به شرح زیر است:

* تراکتور - گل‌گهر؛ ساعت: ۱۸:۱۵

زمان بازی امروز لیگ برتر فوتبال + جدول
جدول لیگ برتر فوتبال تا پیش از آغاز بازی امروز

کد مطلب 6937308

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