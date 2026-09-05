برنامه دیدارهای امروز هفته ششم لیگ برتر فوتبال + جدول

به گزارش خبرنگار مهر، هفته ششم رقابتهای لیگ برتر امروز شنبه ۱۴ شهریور با انجام یک بازی پیگیر می شود که طی آن تراکتور رو در روی گل گهر قرار می گیرد.
زمان بازی تراکتور و گلگهر به شرح زیر است:
* تراکتور - گلگهر؛ ساعت: ۱۸:۱۵
لیگ برتر فوتبال امروز شنبه با انجام یک بازی وارد هفته ششم میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، هفته ششم رقابتهای لیگ برتر امروز شنبه ۱۴ شهریور با انجام یک بازی پیگیر می شود که طی آن تراکتور رو در روی گل گهر قرار می گیرد.
زمان بازی تراکتور و گلگهر به شرح زیر است:
* تراکتور - گلگهر؛ ساعت: ۱۸:۱۵
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