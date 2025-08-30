به گزارش خبرنگار مهر، حمید علیزاده مقدم عصر شنبه در مراسم افتتاح پروژه‌های کشاورزی مازندران اظهار داشت که تاکنون ۱۷۲ صندوق حمایت از توسعه کشاورزی در سراسر کشور تشکیل شده است.

وی هدف اصلی این صندوق‌ها را اصلاح، بهبود و پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی و مشارکتی کشاورزان دانست و تاکید کرد: این صندوق‌ها به تقویت حضور تولیدکنندگان در قالب تشکل‌های تعاونی و اتحادیه‌ای کمک می‌کنند.

علیزاده مقدم همچنین گفت: با هدف حرکت به سمت کشاورزی بازارمحور و بهره‌ور، صندوق‌ها در راستای توسعه زنجیره‌های ارزش و تولید دانش‌بنیان گام برمی‌دارند.

وی افزود: این رویکرد با حمایت مسئولان حوزه کشاورزی در دولت و مجلس، روند توسعه کشاورزی کشور را تسریع خواهد کرد.

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه کشاورزی با اشاره به عملکرد صندوق استان مازندران، افزود: این صندوق با سهامداری بیش از ۲۵۰ تعاونی و اتحادیه، تاکنون بیش از هزار میلیارد تومان تسهیلات کم‌بهره با نرخ کارمزدی چهار درصد به کشاورزان استان پرداخت کرده است و هدف اصلی این صندوق‌ها، پایداری تعاونی‌ها و افزایش حداکثری ارزش افزوده برای تولیدکنندگان است.

علیزاده مقدم در پایان نقش مؤثر سازمان جهاد کشاورزی مازندران به ریاست بابک مؤمنی را در برگزاری جشنواره‌های برداشت برنج و مدیریت شرایط خاص استان ستود.