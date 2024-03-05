به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع آگاه در گفت و گو با رویترز از ضررهای اقتصادی وارده بر شرکت آمریکایی استارباکس در نتیجه پیامدهای جنگ غزه خبر دادند.

براین اساس، تحریم های مردمی و کمپین های متعدد در زمینه لزوم عدم خرید از شرکت های آمریکایی صهیونیستی باعث کاهش شدید میزان مشتریان استارباکس به ویژه در شعب خاورمیانه ای آن شده است.

این مساله طی ماه های اخیر میزان سودآوری شرکت استارباکس را تا حدی کاهش داده که در شرایط کنونی مقامات این شرکت آمریکایی در صدد کاهش دستکم ۲۰۰۰ پرسنل فعال خود در شعب منطقه خاورمیانه هستند.

گفتنی است در پی حمایت همه جانبه آمریکا در تجاوزات وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه غزه، پویش های متعددی در سطح مردمی در کشورهای خاورمیانه و جهان در زمینه لزوم تحریم شرکت های آمریکایی صهیونیستی آغاز شده است.