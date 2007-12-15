اعتراف انگلیس به توان نیروهای عراقی برای حفظ امنیت بدون کمک اشغالگران

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه گاردین با اعلام این خبر در ادامه به نقل از مقامهای وزارت دفاع انگلیس نوشت : فقط عراقیها می توانند به ناآرامیهای موجود در کشورشان پایان دهند.

به نوشته ای روزنامه، در حالی که اعلام شده فردا (25 آذر) کنترل کامل استان بصره به طور رسمی به نیروهای عراقی واگذار می شود؛ مقامهای درباره کاهش میزان ناآرامیها در این استان بسیار خوشبین هستند.

در ادامه این گزارش آمده، انگلیس برای آنکه از وضعیت امنیتی بصره مطمئن شود مذاکراتی را با گروه های مختلف حاضر در این استان از جمله گروهی به نمایندگی از جریان صدر دیدار کرده و برای تشویق این گروه ها برای رسیدن به آشتی ملی 39 زندانی دربند خود را که از ماه سپتامبر تا کنون بازداشت کرده و برخی افراد منتسب به جریان صدر نیز در بین آنها بوده اند، آغاز کرده است.

لازم به ذکر است، بصره آخرین منطقه از چهار نقطه واقع در جنوب شرقی عراق است که تحت کنترل نیروهای انگلیسی است.

به گزارش مهر، پیش از این انگلیس جمعا پنج هزار و 500 نیرو در استان بصره داشت که چندی پیش 500 نیروی انگلیسی حاضر در بصره این شهر را ترک کرده و کنترل آن را به نیروهای عراقی واگذار کردند؛ با این حساب با فرا رسیدن زمستان، باید منتظر خروج پنج هزار نیروی انگلیسی باقی مانده در استان بصره عراق از این استان بود.

در همین رابطه چندی پیش روزنامه تایمز به نقل از وزارت دفاع انگلیس نوشت : مقامهای ارشد وزارت دفاع انگلیس می گویند با اجرای طرح براون، تمام نیروهای انگلیسی حاضر در عراق تا پایان سال 2008 از عراق خارج می شوند.