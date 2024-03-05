بهزاد شاکرمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در سخنانی با تأکید بر اینکه مهندسان باید در انقلاب ساخت مسکن سهیم باشند، اظهار داشت: امیدواریم این مقطع از تاریخ را به لحاظ کیفیت در حوزه ساخت‌وساز رقم بزنیم.

ساخت‌وساز در لرستان توسط شرکت‌های غیربومی

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به شرکت‌های حقوقی، عنوان کرد: تنها هشت شرکت حقوقی در حوزه ساختمان در استان داریم، این تعداد زیبنده پنج هزار عضو پروانه‌دار سازمان نظام‌مهندسی استان نیست.

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان، بیان داشت: در کل کشور اقدامات روی ریل شرکت‌های حقوقی حرکت می‌کند، این شرکت‌ها هم مسئولیت‌های مهندسین را به‌نوعی ساماندهی و کاهش می‌دهد و هم موجب افزایش کیفیت ساخت‌وساز در استان می‌شود.

شاکرمی با تأکید بر اینکه سازمان نظام‌مهندسی و اعضای هیئت مدیران این سازمان در استان طی یک برنامه زمان‌بندی این تعداد شرکت را در استان افزایش بدهند، افزود: ما طی دو تا سه سال آینده می‌خواهیم ۱۲ میلیون مترمربع ساختمان بسازیم، ۱۱۶ هزار واحد را باید در استان بسازیم، وظیفه ما این است که اینها را بسازیم.

وی تصریح کرد: مهندسان باید انقلاب ساخت مسکن در کشور سهیم باشند، انتظار این است که در بحث شرکت‌های حقوقی اعضای هیئت نظام‌مهندسی و مهندسان همت کنند، اگر غیر از این باشد گاهی مجبور می‌شویم علی‌رغم میل باطنی خود از شرکت حقوقی غیربومی استفاده کنیم که این به ضرر مهندسان و مایه شرمساری ما خواهد بود.

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان، بیان داشت: پس از همین امروز انتظار این است که اقدامات در این حوزه شروع شود تا بتوانیم ساخت‌وساز استان را خودمان در دست بگیریم، نه بدهیم به استان‌های هم‌جوار و یا مهندسانی که فقط به لحاظ اینکه شرکت حقوقی ثبت کرده‌اند و به لحاظ علمی بسیار پایین‌تر از مهندسان استان هستند.

مهندسانی که نمی‌توانند برای خودشان خانه بسازند

شاکرمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در مهرماه انتخابات نظام‌مهندسی را در پیشرو داریم، گفت: این دوره یکی از بهترین هیئت‌مدیره‌های دوران گذشته در سازمان نظام‌مهندسی استان را داشته‌ایم و در تمام جوانب نه‌تنها با راه و شهرسازی با تمام دستگاه‌های اجرای تعامل مطلوبی داشته است.

وی ادامه داد: امیدواریم در سنوات آینده هیئت‌مدیره بسیار عالی‌تر از حال حاضر داشته باشیم.

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان با بیان اینکه خوب‌بودن یا بد بودن هیئت‌مدیره را من تشخیص نمی هم شاید نقش نظارتی داشته باشم، اما عملکرد نظام‌مهندسی در عملکرد مهندسان نمود پیدا می‌کند، ادامه داد: مسئولیت صفر تا ۱۰۰ هیئت‌مدیره سازمان بر عهده مهندسان است و امیدواریم مثل همیشه از افراد کارآمد در هیئت‌مدیره استفاده شود.

شاکرمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه بدی کار این است که مهندسان برای مردم خانه می‌سازند درصورتی‌که نمی‌توانند برای خودشان خانه بسازند، گفت: برای همه قشرهای مردم خانه می‌سازیم، اما برای خودمان نمی‌توانیم بسازیم.

وی گفت: چند ماه پیش به هیئت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی گفتم، از تشکیلات راه و شهرسازی برای خانه‌دار کردن اعضای سازمان نظام‌مهندسی در خرم‌آباد استفاده کنند، ایجاد تعاونی پیگیری شده، به میزان هر تعدادی که درخواست شود، راه و شهرسازی برای تأمین زمین و پرداخت تسهیلات موردنیاز اقدام خواهد کرد.