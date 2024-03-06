به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده فنی نیروی دریایی ارتش صبح چهارشنبه در مراسم الحاق و بهره‌برداری از این دستاوردها گفت: بازآماد و الحاق هشت فروند یگان شناور رزمی سطحی و پروازی شامل ناوهای موشک‌انداز جمهوری اسلامی ایران نیزه و خدنگ، ۲ فروند شناور آذرخش و یک فروند راکت انداز ریپ، بالگرد مین روب ‏ و یک فروند هواناو بخشی از این تجهیزات دفاعی جدید است.

امیردریادار دوم عباس فاضل نیا افزود: تجهیز ناوشکن جمهوری اسلامی ایران سهند به پهپاد کابلی ۳۰۵ و پهپاد سنجر ۱۲ لانچره و ارتقای پهپاد باور ۵ به سیکر راداری، رونمایی و بهره‌برداری از ۱۴ دستاورد نوین در حوزه تسلیحات رزم دریایی نظیر تجهیز ناو شکن جمهوری اسلامی ایران سهند به نخستین سامانه پدافند هوایی برد متوسط صیاد ۳ و سامانه پدافند هوایی و دفاع نقطه ای کمند، افزایش لانچرهای پرتاب موشک‌های کروز ناوشکن البرز، تجهیز هواناو ۱۰۴ به سامانه موشکی نصیر، موشک کروز تهاجم زمینی اژدر والفجر و اژدر الکتریکی مین رونده هوشمند بومی و گلوله های توپ دریایی کالیبر ۷۶ و ۳۰ میلیمتری شهید قهرمانی با توان انفجاری بالا، سایت تکنیک موبایل موشک راهبردی طلاییه، طراحی و تولید باتری اژدرهای الکتریکی سلاح‌های زیر سطحی بخش دیگری از این دستاوردها است.

وی با اشاره به رونمایی و بهره‌برداری از ۱۶ دستاورد حوزه سامانه‌ها و حسگرهای رزم دریایی اضافه کرد: اشراف اطلاعاتی و مصونیت بخشی به تجهیزات دفاعی نظیر رادار بومی و دریایی دریابان، رادار تاکتیکی ارتفاع کم، دریادار با قابلیت تاب آوری بالا در جنگ‌های الکترونیکی، سامانه جامع کنترل آتش شناورهای زیر سطحی، سونار کلاس ۳۰۰ ناو شکن البرز سونار کلاس ۴۰۰ زیردریایی‌های کلاس طارق، تجهیزات اکسیژن ساز در شناورهای زیر سطحی، سامانه سونار غواص یاب، سامانه اخلال و فریب راداری، سامانه کشف و شناسایی و مانیتورینگ راداری، سامانه آفندی اخلالگر پرقدرت سامانه‌های ناوبری صیاد ۴، رادار کشف ریز پرنده کاشف، سامانه شنود و اخلال ارتباطی کیان ساحلی، سامانه شنود رهگیری و تعیین هویت سیگ سیگنال‌های اهداف دارایی و هوایی بینا ۱۰۶۰ و بازآماد سامانه‌های رانش یگان‌های شناور رزمی از دیگر دستاوردها است.

دریادار دوم فاضل نیا تصریح کرد: این دستاوردها و اقدامات با تلاش سلسله مراتب فرماندهی و تکیه بر اراده و تخصص کارکنان نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی نخبگان صنعت دفاعی و متخصصان پرتلاش صنایع دریایی مراکز علمی و دانشگاهی و صنعتگران با هدف کسب آمادگی دفاعی در تراز ایران اسلامی و نیل به نیروی راهبردی به معنای جامع محقق شد تا مبین قدرت نظام ایران اسلامی و خاتمه هژمونی و سلطه آمریکا بر آب‌های آزاد و تزلزل پایه‌های رژیم جعلی و کودک کش صهیونیستی در تمام اعصار باشد.