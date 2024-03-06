به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، سمیه دهقانیان، رئیس دپارتمان جوانان درباره راه اندازی کارگروه‌های توسعه‌ای فوتبال پایه کشور گفت: در راستای اجرای برنامه‌های طرح توسعه فوتبال کشور کمیته فنی با همکاری دپارتمان و کمیته جوانان اقدام به راه اندازی کارگروه‌های توسعه‌ای فوتبال پایه کشور به منظور ارتقا سطح فوتبال پایه کشور کرد.

وی ادامه داد: کارگروه توسعه فوتبال جوانان با مدیریت دپارتمان جوانان و مسؤولین کارگروه‌های زیر مجموعه صنعتگر از استان خراسان رضوی، جواد مرادی از استان کرمانشاه، سجاد مهدی پور از خوزستان و خانم شبنم قره قشلاقی از استان زنجان در حوزه‌های آکادمی، مربیان و مدرسین فوتبال پایه، «گرسروتز»، استعدادیابی بانوان با حضور مدیران، کارشناسان، مدرسین، مربیان و افراد با تجربه در حال برگزاری جلسات با بررسی نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها می‌باشد.

وی افزود: از اقدامات در حال انجام می‌توان به تهیه فلسفه فوتبال گرسروتز، برنامه راهبردی گرسروتز، آئین نامه مسابقات مدارس فوتبال و فستیوال‌ها و برگزاری دوره‌های مربیگری ویژه مربیان گرسروتز نام برد. همچنین ۱۴ کارگروه دیگر در بخش‌های آموزش و امور حقوقی، فوتسال و فوتبال ساحلی نیز در حال فعالیت می‌باشند. طی چند روز گذشته یکی از نادرترین اتفاق‌های فوتبال پایه کشور رقم خورد. در جایی که تمامی کارشناسان، مربیان، مدیران و مسئولین خانواده فوتبال کشور همدل و همراه شدند تا با یک تحول جدید جان دوباره و همسو شدن در یک مسیر مشترک برای رسیدن به چشم انداز فوتبال پایه کشور بدهند.

رئیس دپارتمان جوانان در پایان گفت: کارگروه‌های فعال در این حوزه به دعوت از مجید جلالی، رئیس طرح توسعه فوتبال کشور مهمان هتل آکادمی بودند. در واقع مسئولین کارگروه‌ها گزارش فعالیت چندماه اخیر را گزارش دادند. ضمن اینکه دوازده کارگروه در تدوین برنامه توسعه و پیشرفت فوتبال کشور با توجه به چشم انداز فوتبال ایران فعالیت می‌کنند که می‌توان به کارگروه نظارت و ارزشیابی و آنالیز (اصغرمازیار)، کارگروه بازبینی سرفصل‌ها و محتوا آموزشی (اردشیر پورنعمت)، کارگروه مدرسین (سیدوحید امیری)،کارگروه فلسفه و نظام هماهنگ آموزشی (عباس چمنیان)، کارگروه طراحی تمرین (نیما ماجدی)، کارگروه فوتسال (حسین شمس)، کارگروه فوتبال ساحلی (امیرحسین محتشم)، کارگروه بانوان (مریم منظمی)، کارگروه پزشکی ورزشی، کارگروه توسعه جوانان (سمیه دهقانیان)، کارگروه مدیریت باشگاه‌ها و سرپرست‌ها (ابراهیم شکوری). کارگروه تدوین آئین نامه و مقررات (فریبرز محمود زاده) اشاره کرد.