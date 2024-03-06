پیش نشست شعایرحسینی و آثار تمدنی و علمی آن برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش‌نشست همایش آثار جهانی فرهنگ و شعائر حسینی با عنوان: «شعایر حسینی و آثار تمدنی و علمی آن» معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه با همکاری کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین حسینی برگزار شد.

حجت الاسلام سید مفید حسینی کوهساری با موضوع واکاوی شاخص‌های تمدن نوین اسلامی در اربعین؛ حجت الاسلام شیخ عبدالله الدقاق با موضوع ارتباط بین اربعین حسینی و تمدن نوین اسلامی، استاد سیدمحمدتقی موسوی با موضوع معیارهای تشخیص شعائر حسینی از بدعت‌ها و خرافات؛ باقر ریاحی مهر با عنوان بررسی مهمترین آثار فردی و اجتماعی راهپیمایی اربعین با تاکید بر بیانات مقام معظم رهبری صبح امروز ۱۶ اسفند برگزار شد.

این پیش نشست در قم، جمکران، بلوار انتظار، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، سالن جلسات معاونت پژوهش برگزار شده است.