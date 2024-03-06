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۱۶ اسفند ۱۴۰۲، ۱۵:۳۹

رییس مجلس دو نهال غرس کرد

رییس مجلس دو نهال غرس کرد

به‌ مناسبت روز درختکاری، قالیباف دو اصله نهال مثمر غرس کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه ۱۹ اسفند به مناسبت روز درختکاری، در جمع باغبانان و کارکنان فضای سبز مجلس حاضر شد و در کنار آنان دو اصله نهال مثمر را غرس کرد.

*اسماعیل مرادی

کد مطلب 6047976

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