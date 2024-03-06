رییس مجلس دو نهال غرس کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه ۱۹ اسفند به مناسبت روز درختکاری، در جمع باغبانان و کارکنان فضای سبز مجلس حاضر شد و در کنار آنان دو اصله نهال مثمر را غرس کرد.

*اسماعیل مرادی