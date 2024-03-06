رییس مجلس دو نهال غرس کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه ۱۹ اسفند به مناسبت روز درختکاری، در جمع باغبانان و کارکنان فضای سبز مجلس حاضر شد و در کنار آنان دو اصله نهال مثمر را غرس کرد.
*اسماعیل مرادی
به مناسبت روز درختکاری، قالیباف دو اصله نهال مثمر غرس کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه ۱۹ اسفند به مناسبت روز درختکاری، در جمع باغبانان و کارکنان فضای سبز مجلس حاضر شد و در کنار آنان دو اصله نهال مثمر را غرس کرد.
*اسماعیل مرادی
نظر شما