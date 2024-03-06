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۱۶ اسفند ۱۴۰۲، ۱۵:۰۶

برگزاری یادواره شهدای سنگر سازان بی سنگر در آبادان

برگزاری یادواره شهدای سنگر سازان بی سنگر در آبادان

آبادان- یاد و خاطره شهدای جهاد سازندگی با عنوان «سنگر سازان بی سنگر» در جهاد کشاورزی آبادان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز چهارشنبه آئین بزرگداشت جهادگران آبادان در جهاد کشاورزی آبادان برگزار شد.

سه هزار و ۳۰۰ شهید در کل کشور، بیش از ۲۰۰ شهید در استان خوزستان و ۴۰ شهید نیز از جهاد آبادان در دوران جنگ تحمیلی به شهادت رسیدند.

شهیدان محمود رضا قاِدی، محمد رضا اسپرغم، جعفر بریهی پور، ابراهیم سینه باغی زاده، جاجی بابا خلیلی، غلامحسین شیخ زاده کیانی، عبد الرحمان فرسیاد و شهید عباس مرتضوی در ۱۷ اسفند ۱۳۶۳ در بمباران هواپیماهای بعثی در مقر جهاد کشاورزی آبادان به شهادت رسیدند.

مقر جهاد کشاورزی آبادان توسط مزدوران بعثی در این تاریخ بمباران شد و ۹ نفر از فرماندهان پشتیبانی جنگ تحمیلی در آن روز به شهادت رسیدند.

کد مطلب 6048095

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