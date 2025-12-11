https://mehrnews.com/x39QCQ ۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۳۱ کد خبر 6685845 استانها کردستان استانها کردستان ۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۳۱ برگزاری یادواره شهدای سنگرسازان بیسنگر در بیجار بیجار- یادواره شهدای سنگرسازان بیسنگر با حضور مسئولان و خانوادههای معظم شهدا در شهر بیجار برگزار شد. دریافت 42 MB کد خبر 6685845 کپی شد مطالب مرتبط همایش سنگر سازان بی سنگر در ساری برگزار شد غرفههای خدمات فنی موکب سنگر سازان بی سنگر فیاضی: رسانه ها باید فرهنگ ایثار و شهادت ترویج کنند برگزاری یادواره شهدای سنگر سازان بی سنگر در آبادان برچسبها بیجار یادواره شهدا شهید
