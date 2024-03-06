به گزارش خبرنگار مهر، حسین خدرویسی ظهر چهارشنبه در مراسم خودکفایی اظهارکرد: رسالت اصلی کمیته امداد ایجاد اشتغال پایدار است و ۵۰ درصد ازسهم هر استان در بخش اشتغال هزینه می‌شود که خوشبختانه استان مرکزی از این حیث جزو استان‌های پیشرو در کشور است است.

معاونت حمایت و سلامت کمیته امداد کشور با بیان اینکه این نهاد به بیش از ۱۲۰ خدمت به مددجویان ارائه می‌دهد، گفت: ماهیانه بیش از ۲,۷۰۰ میلیارد تومان در قالب معیشت به حساب نیازمندان واریز می‌شود.

خدرویسی ادامه داد: همچنین کمیته امداد در بخش جهیزیه در کل کشور ۷۵ هزار سری جهیزیه با اعتبار ۱,۵۰۰ میلیارد تومان توزیع و در بخش آموزشی و پرورشی تعداد قابل توجهی از نخبگان و مسئولان نظام از خانواده و مددجویان کمیته امداد هستند.

وی ادامه داد: نهاد مقدس امداد با افتخار، از دورترین روستاهای مرزی تا نزدیک ترین روستاها و شهرهای مرکزی را خدمات رسانی می‌کند و ایجاد اشتغال یکی از این ۱۲۰ خدمت کمیته امداد است.

معاونت حمایت و سلامت کمیته امداد کشور با بیان اینکه ۲/۵ میلیون خانوار با جمعیتی بالغ بر ۵ میلیون نفر تحت پوشش نهاد مقدس امداد قرار دارد.

خدرویسی گفت: در آینده نزدیک با حضور ریاست محترم جمهور شاهد برگزاری جشن توانمندسازی ۱۰۰ هزار خانوار تحت حمایت در تهران خواهیم بود.

وی ادامه داد: بر اساس منویات و تأکیدات مقام معظم رهبری، توانمندسازی و ایجاد درآمد پایدار در رأس برنامه‌های و سیاست‌های کمیته امداد قرار دارد.

معاونت حمایت و سلامت کمیته امداد کشور با بیان اینکه کمیته امداد استان مرکزی در شاخص‌های متعدد در سطح کشور برتر است افزود: امسال در استان مرکزی با تلاش پرسنل این نهاد و مشارکت خیرین ۸۱۵ سری جهیزیه به نوعروسان تخت حمایت اهدا شد.